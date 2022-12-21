«Не брови, а два червячка»: в Новосибирске женщина вколола ботокс и не узнала себя в зеркале

Брови до (на фотографии слева) и после процедуры. Фото: предоставлено Ольгой

32-летняя Ольга С. пострадала от рук косметолога. Женщина хотела немного приподнять одну бровь, а в итоге обе «пустились в пляс».

Наша собеседница внимательно следит за своей внешностью. В 26 лет у нее появились первые морщинки на лбу, она старательно от них избавлялась. Сначала с помощью кремов, потом в ход пошли уколы красоты и даже ботокс. Кроме того, Ольгу всегда немного раздражало одно несовершенство внешности - одна из бровей была чуть выше «подружки».

- Мастера говорили, что этот недостаток невозможно исправить. Косметолог Кристина* (имя мастера изменено. - Ред.) колола мне липолитики, чтобы ушли бока, и когда я рассказала ей о своей проблеме, она убедила меня, что сможет все исправить, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, пострадавшая.

За решение проблемы Кристина взяла 9 тысяч рублей. В назначенное время Ольга приехала на уколы.

- Меня немного удивил ее подход. Всю жизнь мне кололи ботокс сидя, чтобы препарат нормально встал. Кристина попросила меня лечь. На вопрос: «Почему лежа?» - ответила, что это новая технология и методика, - продолжает женщина.

На следующее утро Ольгу ждал неприятный сюрприз. Посмотревшись в зеркало, она увидела, что ее брови «поплыли».

- Они были похожи на зигзаги или двух червячков. Из-за испорченного лица у меня сорвалось несколько деловых встреч. Это было в декабре, а мы с мужем продаем елки, и я долго приспосабливалась, как скрывать этот изъян, - призналась КП-Новосибирск женщина.

Ольга написала мастеру. Та предложила избавиться от проблемы с помощью микротоков. Не помогло. Потом в ход пошли таблетки, но ничего так и не изменилось.

- Я не могла выйти на улицу, не могла встречаться с людьми. Посоветовалась с другим врачом, и мне сказали, что ботокс поставили не в те точки, вот брови и стали как у Пьеро, - объясняет Ольга. - Я попросила вернуть деньги, но так ничего и не добилась.

По словам женщины, ей потребовалось около года, чтобы вывести препарат и вернуть брови в прежнее состояние. Ольга же выдохнула. В суд подавать не стала - морально устала от этих экспериментов.

* Имя изменено.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Юлии Казанцевой, медицинскому адвокату. Она рассказала, как можно вернуть деньги за неудачную процедуру до суда.

- Сначала следует написать письменную претензию в клинику, куда обращались, и попросить вернуть деньги. Нужно, чтобы провели врачебную комиссию. Если не получается мирным путем, то обращаться в суд, - прокомментировала КП-Новосибирск Юлия Казанцева.

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