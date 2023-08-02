«Брат его пытался вытащить»: жители Кудряшовского рассказали о гибели мальчика в коллекторе

Стройка канализационного коллектора была не огорожена. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Под Новосибирском в поселке Кудряшовский 9-летний мальчик погиб, провалившись в коллектор на стройке. Местные жители рассказали, что трагедия произошла возле дома по улице Зеленая, 1:

- Это было днем, около 16:00. Ребенок провалился в коллектор и погиб, его пытался вытащить брат, но не смог. Сам коллектор появился неделю назад: рабочие строили амбулаторию, яма стояла не огороженная, там то ли доски, то ли пенопласт на нее навалили. Хотя недалеко детская площадка, рядом дорога – народ постоянно ходит. Только сегодня вот возле разрытой ямы натянули сигнальные ленты, – сообщила КП-Новосибирск местная жительница.

Лист пенопласта сломался и ребенок провалился в коллектор. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

По данным СКР по Новосибирской области, 1 августа ребенок свободно прошел на территорию стройки. Там как раз подключали здание к центральной системе водоотведения.

- Мальчик спустился в камеру канализационного коллектора, где провалился через проделанное работниками коммерческой организации отверстие в воду и утонул, - сообщили в СКР по Новосибирской области.

Брат пытался вытащить мальчика, но не смог. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Соседи семьи, где случилась беда, говорят, что всего там воспитывали двоих детей, семья благополучная и дети были на хорошем счету. Многие в поселке знали мальчика, в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news» «ВКонтакте» объявили сбор средств в помощь семье.

- Мальчик очень любил жизнь и футбол, был добрым и веселым. Мне очень жаль родителей, это страшная трагедия, - рассказал КП-Новосибирск его тренер по мини-футболу.

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