Следователи возбудили уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском

После гибели 9-летнего ребенка в коллекторе под Новосибирском в СК возбудили дело. Фото: СК РФ НСО.

Уголовное дело возбудили следователи после трагедии в дачном поселке Кудряшовский. Там 1 августа погиб 9-летний мальчик. Ребенок утонул в коллекторе, пробравшись на территорию стройобъекта. Дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

– Следствие установило, что днем 1 августа ребенок беспрепятственно прошел на территорию объекта, на котором ведут работы по монтированию центральной системы водоотведения. Мальчик спустился в камеру канализационного коллектора. Там он провалился через проделанное работниками коммерческой организации отверстие в воду, – уточнили обстоятельства в СК РФ по Новосибирской области.

Ребенок в результате ЧП утонул.

Следователи допрашивают свидетелей, а также назначили экспертизы по делу. Обстоятельства трагедии устанавливают в СК.

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