В поселке под Новосибирском 9-летний мальчик утонул в коллекторе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткая трагедия произошла в поселке Кудряшовский в Новосибирской области. Там погиб 9-летний мальчик. Ребенок утонул в коллекторе. О том, как произошла трагедия, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

– 1 августа ребенок свободно прошел на территорию объекта, где ведут работы по монтированию точки подключения к центральной системе водоотведения. Мальчик спустился в камеру канализационного коллектора. Там он провалился через проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор. В результате чего утонул, – уточнили в ведомстве.

Прокуратура проверит, как на объекте соблюдали нормы безопасности при строительных работах. А также почему ребенок свободно проник на территорию стройки, и почему он был без присмотра.

По факту трагедии в СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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