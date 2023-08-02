В поселке под Новосибирском 9-летний мальчик утонул в коллекторе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жуткая трагедия произошла в поселке Кудряшовский в Новосибирской области. Там погиб 9-летний мальчик. Ребенок утонул в коллекторе. О том, как произошла трагедия, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
– 1 августа ребенок свободно прошел на территорию объекта, где ведут работы по монтированию точки подключения к центральной системе водоотведения. Мальчик спустился в камеру канализационного коллектора. Там он провалился через проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор. В результате чего утонул, – уточнили в ведомстве.
Прокуратура проверит, как на объекте соблюдали нормы безопасности при строительных работах. А также почему ребенок свободно проник на территорию стройки, и почему он был без присмотра.
По факту трагедии в СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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