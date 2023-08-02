Фото коллектора, в котором утонул 9-летний мальчик под Новосибирском, показали в СК

Появились фото с места гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

В СК РФ по Новосибирской области показали фото коллектора, в котором утонул 9-летний мальчик в поселке Кудряшовский под Новосибирском. Произошла трагедия 1 августа.

В роковой день мальчик свободно прошел на территорию, на котором монтируют центральную систему водоотведения. Ребеок спустился в камеру канализационного коллектора, где провалился через проделанное работниками коммерческой организации отверстие в воду.

Ребенок провалился в колодец и утонул. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

– В результате чего 9-летний мальчик скончался на месте происшествия, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

В СК возбудили уголовное дело после трагедии. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, по факту трагедии в Следкоме возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование контролируют в прокуратуре.

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