В Новосибирске арестовали экс-полицейских, подозреваемых в убийстве школьницы 13-летней давности

Полицейским, подозреваемым в убийстве школьницы 13-летней давности, избрали меру пресечения под Новосибирском. Фото: отдел полиции Усть-Тарского района.

Во вторник, 1 августа, Центральный суд Новосибирска избрал меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве школьницы. Девочка бесследно исчезла 13 лет назад. Все эти годы пропажа школьницы была болезненной загадкой для ее близких. Ее родных проверяли на причастность к исчезновению. В конце концов, выяснилось, в пропаже девочки замешаны сотрудники полиции – двое бывших и один действующий. Экс-полицейским меру пресечения избрал Центральный суд Новосибирска

– Двоих бывших сотрудников полиции арестовали на срок 1 месяц и 21 сутки, – сообщил КП-Новосибирск источник со ссылкой на Центральный районный суд Новосибирска.

Также суд избрал меру пресечения экс-начальнику бывших полицейских. По информации, опубликованной на сайте суда, он пробудет под арестом до 18 сентября 2023 года.

2 марта 2010 года Наташа Матюхина ушла в клуб в селе Яркуль Усть-Таркского района. Домой девочка не вернулась. Подружка Наташи рассказывала, что проводила ее до перекрестка. До дома школьница не дошла 300 метров. 10 лет исчезновение школьницы было покрыто тайнами. А 28 июля 2023 года задержали возможных виновников случившегося.

В данный момент их проверяют на причастность к совершению преступления. Есть версия что роковым вечером 2 марта двое пьяных сотрудников полиции насмерть сбили девочку. Осознав, что натворили, спрятали ее тело. Третий якобы знал о произошедшем, но молчал. Те, кто был в машине, уволились из органов в течение месяца.

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