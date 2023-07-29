«Задержали на 48 часов»: что известно о новосибирских полицейских, обвиненных в убийстве школьницы спустя 13 лет

Виновных в исчезновении девочки искали 13 лет. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский».

Двух бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции задержали по делу 14-летней Наташи Матюхиной, пропавшей 13 лет назад в селе Яркуль Усть-Таркского района. 2 марта 2010 года девочка ушла в клуб и не вернулась оттуда домой. Ее подруга говорит, что проводила девочку до перекрестка – до дома Наташи оставалось всего 300 метров. Но школьница не дошла.

Больше 10 лет дело об исчезновении Наташи было нераскрытым, но в прошлом году его возобновили, и 28 июля 2023 года задержали возможных виновников случившегося.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Полицейские в данный момент задержаны на 48 часов, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. Какая зацепка вывела на трех полицейских, следователи не разглашают. Есть версия, что двое пьяных сотрудников МВД сбили девочку, тело ее вывезли. А третий знал о случившимся, но покрывал коллег. Потом эти двое из машины один за другим уволились из органов. Где все это время прятали тело погибшей девочки, тоже загадка. Потому что после пропажи Наташи проверяли все село и близлежащую территорию. - Вскапывали снег, открывали все погреба, - рассказывал КП-Новосибирск отец девочки. Верит ли он в то, что задержали настоящих виновников трагедии, отец девочки не комментирует: - Не могу пока об этом говорить… А вот местные жители такому задержанию не были удивлены: - Еще после исчезновения девочки в селе говорили об аварии, но тогда это были только слухи, - говорят сельчане.

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