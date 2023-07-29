«Тело ребенка уже не найти»: родственники пропавшей девочки, в убийстве которой обвинили полицейских, озвучили свою версию

Тедо девочки за 13 лет так и не нашли. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский».

Меньше суток осталось до того, как истечет срок задержания трех полицейских, обвиненных в убийстве девочки-подростка под Новосибирском. Напомним, 14-летняя Наташа Матюхина пропала 2 марта 2010 года по дороге из клуба. Подружка школьницы говорила, что проводила ее до перекрестка, а сама пошла домой. Но Наташу родные так больше и не увидели. Что с ней случилось, 13 лет оставалось загадкой.

И вот 28 июля 2023 года по подозрению в убийстве девочки задержали двух бывших сотрудников полиции и одного действующего полицейского. Есть версия, что двое из них напились и сбили школьницу, а третий их покрывал.

- Для нас это был шок, - рассказал КП-Новосибирск Василий, дядя Наташи (он тоже искал Наташу после ее пропажи). – Хотя с самого начала ходил слух в селе, что в день исчезновения племянницы был какой-то рейд у полицейских. Но мы не думали, что этот слух – правда.

Василий уверен, что окончательно пролить свет на случившееся может подруга Наташи, которая говорила, что проводила ее почти до дома (от перекрестка школьнице оставалось дойти всего лишь 300 метров).

- Я не верю, что она ничего не видела. Даже если была авария, она явно должна была хотя бы что-то услышать, - считает Василий. - Надеюсь, ее допросят заново.

Тело Наташи полицейские до сих пор так и не нашли:

- Моя версия – в землю убитую Наташу не закапывали, потому что в марте земля еще сильно мерзлая. Скорей всего, ее тело бросили в лесу, и звери за столько лет его просто растащили. Тело ребенка уже не найти… Вообще страшный поворот у этой истории. Ведь у моего брата, отца Наташи, пытались выбить показания, чтобы он признался, что убил родную дочь. Он говорил, что его в лес даже вывозили. А теперь выясняется, что полиция в этом же и замешана, - говорит Василий.

Напомним, в ГУ МВД ранее прокомментировали задержание полицейских:

- В случае подтверждения вины действующий сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

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