Тайна со множеством вопросов: что известно о задержании полицейских, которые могут быть связаны с пропавшей 13 лет назад школьницей

История с 14-летней школьницей, без вести пропавшей 13 лет назад в новосибирском селе Яркуль, наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский»

История с 14-летней школьницей Наташей Матюхиной, без вести пропавшей 13 лет назад в новосибирском селе Яркуль, наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Недавно были задержаны возможные причастные к ее исчезновению. Ими оказались двое экс-сотрудников МВД, а также один действующий полицейский.

КП-Новосибирск пообщалась с юристом Константином Зиновьевым и задала ему вопросы, которые помогут прояснить некоторые детали громкого дела.

Напомним, изначально новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Полицейских задержали на 48 часов. В данный момент их проверяют на причастность к совершению преступления. Версия такая: поздним вечером двое пьяных сотрудников насмерть сбили девочку. Осознав, что натворили, спрятали ее тело. Третий якобы знал о произошедшем, но молчал. Те, кто был в машине, уволились из органов в течение месяца.

В воскресенье, 30 июля, срок задержания экс-полицейских заканчивается. По данным источника КП-Новосибирск, его продлили до 72 часов, то есть до вторника, 1 августа.

Итак, что же грозит бывшим сотрудникам и их коллеге, если их вина подтвердится? Публикуем ответы, полученные в ходе беседы с юристом Константином Зиновьевым.

− Какой статус сейчас у задержанных, исходя из официальных сообщений СК? Там заявляют, что троих проверяют на причастность к пропаже ребенка.

− Проверять на причастность могут в оперативном порядке, тогда у задержанных еще нет никакого статуса. Либо могут в качестве подозреваемых их рассматривать. Но это уже следователь выносит постановление о признании такого-то лица подозреваемым. Я думаю, в данном случае речь идет о первом варианте. Есть несколько субъектов, о ком конкретно идет речь, и кто конкретно может быть причастен, сидел за рулем, – пока еще неизвестно. Поэтому скорее всего у них никакого процессуального статуса, в том числе статуса подозреваемых, нет.

− Есть версия, что один из правоохранителей знал о произошедшем, но покрывал своих коллег. Что ему может грозить?

− Скорее всего это будет в разряде должностных преступлений. Будет нечто вроде «злоупотребления служебным положением». Но здесь нужно понять, принимал ли он непосредственное участие в преступлении. Если он до преступления и во время преступления ничем не занимался, то соучастником его будет сложно назвать.

− Если подтвердится, что полицейские действительно сбили школьницу, а потом спрятали ее тело – что им могут вменить?

− Речь здесь будет идти скорее всего о «Нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека». Если история с ДТП будет доказана, дело переквалифицируют со статьи «Убийство». Потому что убийство подразумевает умысел: «Я хочу убить». А в данном случае, судя по имеющейся версии, полицейские случайно сбили девочку. И в целях сокрытия преступления спрятали труп.

Напомним, 2 марта 2010 года Наташа Матюхина отправилась в сельский клуб, вечером она пошла домой с подружкой. Девочки расстались на перекрестке, до дома Наташе оставалось 300 метров, но там школьница так и не появилась.

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