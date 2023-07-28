«В России таких прецедентов еще не было»: суд присяжных трижды оправдал блогера Гомзякова по делу о смерти приятеля

Суд присяжных оправдал блогера Гомзякова уже в третий раз. Фото: Никита МАНЬКО // Предоставлено знакомыми Алексея Хребтова

Новосибирский блогер Анатолий Гомзяков в третий раз оправдан по делу об убийстве подписчика Алексея Хребтова. Как рассказывает сам блогер, он пришел к приятелю в гости, выпил и отрубился. Когда проснулся, в квартире никого не было, он оделся и ушел домой. Тело Хребтова нашли чуть позже под окнами. Гомзякова обвинили в убийстве - и он провел 1,5 года в СИЗО. Но прямых доказательств убийства не было, и судьбу Анатолия решали присяжные. На днях они в третий раз оправдали подсудимого. Но обвинение вновь может обжаловать решение суда. Разорвется ли этот круг и как блогер убеждает присяжных в своей невиновности - в материале КП-Новосибирск.

Анатолий ушел домой и только потом узнал о трагедии. Фото: Предоставлено знакомыми Алексея Хребтова

«ВЫПИЛ, УСНУЛ, ПРОСНУЛСЯ - В КВАРТИРЕ ПУСТО»

Трагедия произошла в апреле 2021 года. В разгар пандемии программист и блогер-путешественник Анатолий Гомзяков пришел в гости к маркетологу и тусовщику Алексею Хребтову, который был на него подписан. В квартире на 24-м этаже парни крепко выпивали, снимали обзоры на алкоголь - на последнем ролике стоит время 2.04. Анатолий говорит, после этого отрубился, а хозяин квартиры продолжал выпивать.

Не прошло и часа, как Анатолий проснулся - в квартире, с его слов, никого не было. Гостя смутило открытая балконная дверь и окно лоджии, он выглянул в окно, но ничего не заметил. Затем надел куртку, спустился с 24-го этажа на 8-й пешком, в 2.55 сел в лифт, доехал до 1-го этажа и пошел домой.

Тело хозяина квартиры на 24-м этаже обнаружили под окнами. Анатолий ушел домой и только потом узнал о трагедии. Фото: Предоставлено знакомыми Алексея Хребтова

Через два месяца следователи пришли к блогеру домой и предъявили ему обвинение в убийстве Алексея Хребтова, чье тело нашли под окнами дома. Упал он как раз во время сон-часа товарища. Следователи заявили, что у Хребтова была колото-резаная рана у виска. Кто-то же ее нанес? Анатолий Гомзяков вину в смерти приятеля не признал.

ВИНОВАТЫ СОСЕДИ?

Самое интересное в этом деле, что свидетелей трагедии, как и прямых доказательств вины Гомзякова, нет.

Да, на штанах блогера нашли кровь погибшего. Но экспертиза, которой добилась защита, говорит о том, что пятна находятся сзади, и их характер - будто кто-то сверху накапал. В таком случае сложно говорить о борьбе или нападении. Адвокаты Гомзякова предлагают версию: пока блогер спал, Хребтов поругался с соседями, получил травму, а потом в попытке разбудить спящего гостя, замарал его штаны кровью.

Адвокат блогера считает, что следы крови появились из-за разбитого носа или губы. Анатолий ушел домой и только потом узнал о трагедии. Фото: Предоставлено знакомыми Алексея Хребтова

- Наша версия такова: перед трагедией у Алексея произошел конфликт с соседями, следствие ее рассматривало, но доказательств оказалось недостаточно. Незначительные следы крови Хребтова в квартире и подъезде свидетельствовали о кровотечении из носа или разбитой губы. При этом даже при помощи криминалистического света в квартире не было обнаружено крови ни на мебели, ни на стенах, ни даже на полу лоджии погибшего, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Гомзяков.

Блогер в свою защиту приводит также допрос судмедэксперта, который провел следственный эксперимент и установил, что перед падением Алексей Хребтов находился в вертикальном положении - либо на карнизе, либо на окне.

- Момент драки и выкидывания человека исключается. Мне вменяли, что я выбросил бессознательное тело в окно. Однако при таких обстоятельствах тело не упало бы свободно, а ударилось бы об здание: об этом также говорит проведенный следствием эксперимент, - пояснил КП-Новосибирск Анатолий Гомзяков.

Суд длился больше двух лет, трижды присяжные оправдывали Анатолия Гомзякова. Фото: Никита МАНЬКО

ИСТОРИЯ С ПРИСЯЖНЫМИ

В течение последних полутора лет дело трижды рассматривал суд присяжных. Первый раз - в мае 2022 года. Блогера оправдали, но прокуратура обжаловала приговор. Во второй раз присяжные сменились, сменился и гособвинитель - и снова Анатолия Гомзякова оправдали. В деле оставались нестыковки: откуда у погибшего появилась колото-резаная рана в области виска? Это дало обвинению шанс. И снова апелляция, и снова суд присяжных, который состоялся на этой неделе.

- В этот раз в суде гособвинителями было предоставлено множество доказательств, которые говорят о том, что Хребтову была нанесена колотая-резаная рана в висок именно в его квартире, - утверждают знакомые погибшего Алексея Хребтова, которые не верят в невиновность блогера.

Но Гомзяков приводит свои аргументы: Хребтов получил рану на голове при падении.

- На суде не было предоставлено ни одного доказательства того, что колото-резаное ранение на голове у Хребтова было нанесено именно ножом. Само оружие найдено не было. В третий раз обвинение допросило экспертов и в том числе предоставило им фотографии с места падения. На этих фотографиях есть изогнутая вверх острая металлическая пластина, которая не была описана в протоколе. Судмедэксперт оценил и сказал, что Алексей Хребтов при падении мог получить травму об острый предмет. Это заставило присяжных усомниться в версии о ножевом ранении, ведь само место падения не осматривалось, - сообщил КП-Новосибирск Анатолий Гомзяков.

Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор присяжных. Фото: Никита МАНЬКО

Гособвинитель уже прокомментировал, что прокуратура Новосибирской области не согласна с решением суда и после вручения оправдательного приговора вновь будет внесено апелляционное представление. Анатолий Гомзяков готов снова защищаться в суде.

- В Новосибирске нет ни одного оправдательного приговора, вынесенного судом присяжных, который не был бы отменен в апелляции. При этом в России таких прецедентов, чтобы присяжные три раза подряд оправдывали человека и в итоге не доказали сам факт преступления – такого еще не было. Суд присяжных счел, что смерть Алексея Хребтова должна являться несчастным случаем, поскольку преступления не было. Если будут обжаловать, буду продолжать доказывать, что я не виновен, - говорит Анатолий Гомзяков.

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