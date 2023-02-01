«Дайте мне нормально жить!»: блогера, которого обвиняют в убийстве подписчика, будут судить по третьему кругу

Гомзякова (на фото слева) присяжные дважды признали невиновным в убийстве Хребтова. Фото: соцсети.

Перед началом заседания возле Новосибирского областного суда прошел одиночный пикет в защиту Гомзякова. У входа стоял молодой человек с плакатом:

«Народ решил, а систему не устраивает?».

Действительно, судьи из народа – присяжные – дважды оправдали тревел-блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняли в убийстве подписчика Алексея Хребтова. И дело это настолько неоднозначное, что заставляет спорить судебную систему и адвокатов уже три года.

Алексей Хребтов любил тусовки и алкоголь. Фото: соцсети.

Напомним, самое преступление произошло в апреле 2020-го во время локдауна. Блогер вернулся из путешествия в Новосибирск, ему написал подписчик – Алексей Хребтов – пригласил к себе домой – в квартиру в микрорайоне «Ясный берег». Гомзяков согласился. Вместе парни выпивали и вели стрим в соцсетях. Но наутро под окнами многоэтажки нашли тело подписчика.

- Ему было нанесено колото-резаное ранение в голову, после чего человек был сброшен с балкона. В квартире находилось два лица, никакие иные лица квартиру больше не посещали. В ходе следствия достаточно собрано доказательств, по нашему мнению, которые указывают на виновность в совершении преступления именно Гомзякова, - рассказывал журналисту КП-Новосибирск в октябре 2021 года заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Александр Гусев, когда направлял резонансное дело в суд.

Друзья считают, что в переписке Анатолий Гомзяков вел себя странно, словно оправдываясь. Фото: предоставлено друзьями Алексея Хребтова

Гомзяков уверяет, что в тот вечер был настолько пьян, что просто уснул в квартире. Он считает, что кто-то мог все-таки зайти внутрь. Когда проснулся, квартира уже была пуста – Хребтова в ней не было – и блогер пошел домой. Следствие с самого начала не верило Гомзякову, 1,5 года его держали в СИЗО. Главная улика силовиков такая: на голове Хребтова криминалисты обнаружили прижизненную рану, а на одежде блогера – две капли его крови. Правда, согласно экспертизе, на джинсы Гомзякова она попала не в момент борьбы, а когда он неподвижно лежал:

- Кровь на моих штанах была обнаружена сзади и попала туда под углом 90 градусов с высоты 15 сантиметров, - рассказал КП-Новосибирск Анатолия Гомзяков. - Все доказательства, которые мы предъявляем, говорят о моей невиновности. В квартире были обнаружены два следа чужих, которые не принадлежат мне, причем эти следы оставлены веществом бурого цвета. Плюс то, что тело Хребтова лежало не под его окнами, а было смещено ровно под параллель окон соседей, наводит на мысли…

Сторона защиты настаивает, что Хребтов был выброшен не со своего балкона, а с соседского. Правда, ходил ли Алексей к соседям - следствие выяснять не стало.

Балкон квартиры Алексея Хребтова. Фото предоставлено друзьями Алексея Хребтова.

Две разных коллегии присяжных были убеждены в невиновности Гомзякова. Но это не устроило прокуратуру и мать подписчика. Гособвинение заявило, что адвокаты блогера незаконно оказали влияние на присяжных, в том числе через публикации в СМИ.

- Дело непростое, дело сложное, но, если взять по мелочам, по нюансам - никак не получается, что он не виноват. Это показания свидетелей, само его присутствие в этой квартире, кровь на одежде, которая, кстати, замывалась. Также была пропажа рюмок, пропажа ножа из квартиры, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск адвокат матери погибшего Андрей Жуков.

Друзья погибшего Алексея Хребтова обращают внимание еще и на странное поведение блогера, которое засняли видеокамеры. На кадрах он прячет лицо, надевая капюшон. Сначала спускается пешком, потом едет на лифте. И - один из странный моментов – на улице уже долго смотрит в сторону, где лежит тело Хребтова. Впрочем, сам Гомзяков говорит, что тогда тело даже не заметил, а смотрел туда просто будучи слишком пьяным и дезориентированным.

Свои доводы стороны эмоционально изложили в прениях. Сложно сказать, кто тут прав. В последнем слове Гомзяков, обращаясь к тройке судей, сказал:

- Прошу закончить этот суд и дать мне нормально жить, оставить в силе приговор Ленинского суда.

Но апелляционная коллегия вновь отменила оправдательный приговор: «Уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», - огласили в суде.

Адвокат Гомзякова намерен обжаловать это решение в кассационной инстанции:

- С решением суда апелляционной инстанции мы категорически не согласны, никаких нарушений судом первой инстанции допущено не было, тем более каких-либо существенных нарушений, которые могли бы служить основанием для отмены. Соответственно все доводы обвинения, изложенные в представлении и жалобах, они не соответствуют действительности, не соответствуют протоколу судебного заседания, - резюмировал адвокат Михаил Сучков в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

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