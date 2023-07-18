Разобрана крыша, нет двух этажей: что происходит с домом на Линейной спустя 5 месяцев после взрыва

Вот так выглядит дом после взрыва. Фото: Вячеслав АШУРКОВ/Дмитрий ТОРГАЧ

С момента трагедии в доме № 39 на улице Линейной прошло 5 месяцев. Взрыв в новосибирской пятиэтажке прогремел рано утром 9 февраля. Средний подъезд сложился как карточный домик, в результате погибли 15 человек. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», и задержал двух лжегазовщиков. За пару дней до трагедии они ходили по квартирам и меняли шланги у газового оборудования. Сейчас псевдогазовщики находятся в СИЗО.

Тем временем жильцы панельки получили компенсации за утраченные квартиры. 16 июня начался демонтаж пятиэтажки. Смотрим, как проходит разбор дома.

В доме нет ничего целого. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Взрыв в доме на улице Линейной прогремел в 7.43. Полыхавший огонь и черные клубы дыма было видно издалека. Сутки спасатели разбирали завалы, доставали из-под бетонных плит людей. Спустя несколько дней жильцов соседних, уцелевших подъездов пустили забрать нужные вещи. 13 февраля дом признали аварийным и начали подготовку к сносу.

На территории дома идут работы по сносу. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

16 июня рабочие приступили к разбору панельки. Убрали из здания окна, за несколько дней разобрали крышу, балконы.

Два этажа уже снесли. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Следом за крышей рабочие стали разбирать квартиры. Вниз полетели бетонные стены, вещи, которые уже никому не пригодятся. На сегодняшний день в одной части дома разобрано два этажа.

Это была чья-то кухня. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Можно легко представить, какими были квартиры людей. На этой кухне, наверное, каждый день собиралась семья и завтракала. Теперь осталась только перекошенная мебель и пачки круп, ровно стоящие под столом.

Жильцы квартир забрали не все вещи. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Балконов нет, а некоторые вещи до сих пор остаются в доме.

Строительный мусор увезут позже. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Части дома валяются на земле. С территории их вывезут к тому моменту, как всю панельку разберут по частям. Подрядчик планирует это сделать к 22 августа.

КОНКРЕТНО

Жилищный вопрос владельцев квартир дома № 39 на улице Линейной власти решили с помощью денежных компенсаций. 39 собственников уже получили деньги, еще пятеро пожелали получить вместо денег жилье.

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