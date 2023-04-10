«Эти деньги могут потратить на снос»: жители взорвавшейся пятиэтажки требуют вернуть 3 миллиона рублей, уплаченные за капремонт

Жители собрали на капремонт 3 миллиона рублей, но взрыв газа сделал дом непригодным. Фото: Никита МАНЬКО

Жильцы аварийного дома № 39 на улице Линейной, который обрушился 9 февраля, получают компенсации за утраченные квартиры. По данным мэрии, 39 собственников уже получили деньги, еще пятеро на очереди - они хотят получить вместо денег жилье. Между тем владельцы разрушенных квартир думают об еще одной компенсации. Они задаются справедливым вопросом: а куда пойдут деньги, которые они несколько лет отдавали за так и не состоявшийся капитальный ремонт?

Со времени трагедии прошло два месяца. Владельцы квартир потихоньку отходят от шока и начинают задумываться насчет платежей. Многие собственники исправно оплачивали квитки за капремонт, случиться которому было так и не суждено.

Пострадавший дом признали аварийным и планируют снести. Фото: Никита МАНЬКО

По данным БТИ, дом № 39 на улице Линейной был построен в 1960 году. Жильцы платили взносы региональному оператору «в общий котел», деньги собирала УК «ДОСТ-Н». Согласно программе Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, капремонт фасада, систем водоснабжения и электроснабжения, подвальных помещений был запланирован еще на 2019 год. Однако сроки сдвигались, затем трагедия с взрывом газа отменила и без того плавающие планы.

- Первый капремонт запланировали на лето 2023 года, должны были сделать фасад, подвал, пластиковые окна и электромагистрали, отмостку. Люди делали взносы. С дома собрали около 3 миллионов рублей - в среднем с квартиры площадью 60 квадратных метров по 50 тысяч рублей, - сообщил КП-Новосибирск старший по дому № 39 по улице Линейной Виктор.

Куда же пойдут эти деньги? Точной информации нет, есть только предположение, что их пустят на снос дома.

- Мы переживаем, что деньги пойдут на снос. Я ежемесячно платила около 450 рублей по тем квиткам, у меня была двухкомнатная квартира. Ну какой снос? Программа по капремонту задумывалась же ради пользы жителей, а тут какая польза? Мы против того, чтобы наши деньги тратили на снос, - заявила КП-Новосибирск жительница дома № 39 по улице Линейной.

В управляющей компании «ДОСТ-Н» не смогли ответить на вопрос корреспондента об участи собранных 3 миллионов. Редакция подготовила запрос в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, чтобы понять, куда пойдут деньги и есть ли возможность вернуть их людям.

В апреле жильцам выплатили компенсации, но не всем. Фото: Никита МАНЬКО

Комментарий юриста

«ЭТО БУДЕТ ПРЕЦЕДЕНТ»

Новосибирские юристы отметили, что в законодательстве не прописана процедура возврата взносов за капремонт в случае обрушения дома. Однако жильцы могут просить власти помочь или даже обратиться в суд.

- Если дом под управлением ТСЖ, то жильцы могут сами распорядиться собранными средствами, а если УК со спецсчетом, то обращаться нужно в УК. Законодательство не предусматривает таких случаев, что в результате ЧС региональный оператор капремонта будет возвращать жителям взносы. Пострадавшие могут обратиться в фонд, к представителям власти с просьбой вернуть деньги. В крайнем случае - составить коллективный иск в суд, который, скорее всего, будет удовлетворен. В любом случае это будет прецедентом, - прокомментировала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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