Спасатели приостановили поиски туристки, пропавшей при сплаве по реке Снежная в Бурятии

Поиски Елены Романовой приостановили из-за ужасной погоды. соцсети // МЧС Бурятии

В Кабанском районе Республики Бурятия приостановили поиски туристки Елены Романовой, пропавшей при сплаве по реке Снежная. Остальных участников группы, попавшей в ЧП, нашли живыми. О приостановке сообщили в МЧС Бурятии во вторник, 11 июля.

– Поиск женщины, пропавшей в результате ЧП с туристской группой на реке Снежная временно приостановлен. Связано это с неблагоприятными погодными условиями. Так, работы в лесу затрудняют туман и обильные осадки. А поиски по береговой линии и руслу реки осложнены из-за того, что уровень воды в водоёме поднялся. Поиски возобновят после того, как погода улучшится, – уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

В МЧС напомнили, что 8-ю пропавшую туристку искали наземными группами, а также авиацией и водным транспортом. Поиски вели на протяжении почти 5 суток. Однако результата они не принесли. Накануне, 10 июля, группа спасателей обследовала 120 км береговой линии и акватории реки Снежная, а также озера Байкал.

Родные пропавшей Елены нанимали для поисков и частный вертолет. По их словам, 4 часа полета на нем стоят 200 тысяч рублей. Сестра Елены писала, что поиски вели в ужасных условиях. Их осложняли туман и дожди.

– Надо найти ее как можно скорее, - написала родственница Елены Романовой в соцсетях.

Напомним, ЧП с туристами произошло 6 июля. Во время сплава по реке Снежная перевернулись 4 катамарана. Произошло это после того, как они прошли водопад Хармын-Дулю. Все 8 туристов оказались в воде. Семерых участников группы нашли и доставили в поселок Новоснежная Иркутской области.

– По большому счету, это ЧП - вина всей группы и руководителя в особенности. В паводок нельзя было сплавляться, они об этом знали и сознательно рискнули жизнями. Надо было переждать несколько дней на стоянке у водопада. Там сейчас как раз пережидает паводок другая группа. Все подобные несчастные случаи происходят из-за того, что люди говорят: «А вот у нас нет времени, давайте попробуем. Мы торопимся». Пробуют и гибнут..., – рассказал «КП» президент Федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев.

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