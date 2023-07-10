«С собой должны быть спички и нож»: выживальщик рассказал, может ли туристка, пропавшая при сплаве в Бурятии, спастись

Елену ищут пятый день. Фото: предоставлено компанией Sibraft/соцсети

В Бурятии пятые сутки ищут новосибирскую туристку Елену Романову, пропавшую во время сплава по реке Снежной. Напомним, ЧП произошло вечером 6 июля. Восемь туристов из Новосибирска и других уголков России сплавлялись на катамаранах. После водопада Хармын-Дулю туристы перевернулись.

Горная река разбросала всех по разным берегам. Двое смогли сразу выбраться на сушу и сообщить о случившемся в МЧС. Над бурятской тайгой взмыли вертушки. Еще пятерых человек нашли на следующий день. А вот о туристке Елене Романовой до сих пор ничего неизвестно. Ее родные наняли для поисков частный вертолет. Не перестает ее искать и вертолет МЧС. Также ее ищут в воде.

- Было обследовано 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежной. Наземной группировкой спасателей БПСО МЧС России с применением аэролодки обследовано 14 километров реки и прибрежной территории в местности Теплые Озера, - сообщили в МЧС Бурятии вечером 9 июля.

Поиски ничего не дали. Утром 10-го числа поисковую операцию возобновили.

- Сегодня спасатели спускаются вниз по реке Снежной. Поиски будут длиться до тех пор, пока не будет исследован весь маршрут, как водный, так и наземный. Нет пока никакой информации, где она могла выбраться, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС Бурятии.

Спасатели еще долго будут прочесывать лес и воду. Ситуация осложняется тем, что в регионе объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 июля в Бурятии ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 15 - 17 метров в секунду. Не исключено, что из-за обильных осадков река поднимется еще больше.

Поиски идут с пятницы. Но родные Елены верят, что ее найдут живой и невредимой.

Какой же набор для выживания должен быть у сплавляющихся людей, чтобы спастись во время такого ЧП? На этот вопрос КП-Новосибирск ответил Роман Попков, директор проекта «Выжить любой ценой».

- Должен быть спасательный жилет, чтобы человек смог выбраться. В небольшой поясной сумочке в герметичной упаковке, чтобы не промокло, - ракетница, нож, спички или зажигалка, небольшая аптечка. У человека уже будет возможность согреться, шансов на выживание больше.

- А как долго человек может выживать в лесу, если у него ничего с собой нет?

- Все очень сложно. Это зависит от погодных условий, подготовки человека, его комплекции. Если у него с собой ничего нет, то это всего неделя.

- В Бурятии сейчас с погодой вроде все хорошо. Ночи не холодные…

- Не забывайте, что в лесу много мошки, комаров. Представьте человека, который весь искусан, давно не мылся. Все чешется. Это тоже влияет на состояние. Еще может быть обезвоживание, переутомление. Все эти факторы сильно сказываются.

Но у Елены, похоже, есть шанс - по крайней мере, другие туристы из ее группы были экипированы правильно и подавали спасателям сигналы с помощью ракетницы. Также они рассказывали, что могли сделать костер, у них была с собой еда, что позволило заночевать в тайге. Все надеются, что Елене это тоже поможет и девушку скоро найдут.

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