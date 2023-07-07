«Сделали из еловых веток шалаш, ели «Сникерсы»: как потерпевшие крушение туристы-экстремалы сутки выживали в лесу Бурятии

Туристы перевернулись на катамаранах. Фото: предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38"

Спасатели возле реки Снежной в Бурятии нашли 7 июля всех пропавших с катамаранов туристов. Напомним, ЧП произошло накануне вечером. В горной реке перевернулись четыре катамарана, в воде оказались 8 человек. В основном, это жители Новосибирска. Сразу удалось выбраться на берег только двоим: руководителю сплава и его сыну. Еще одного туриста - Евгения Марченко - видели живым на берегу, но потом долго не могли определить его местоположение.

«ВСЕХ НАШЛИ, ВСЕ ЖИВЫ!»

Утром 7 июля поиски продолжились. Спасатели нашли и Марченко, и ещё пять человек (двое из них девушки).

- Всех нашли, все живы, - сообщил КП-Новосибирск президент федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев.

КП-Новосибирск связалась с сыном найденного туриста Евгения Марченко. Он рассказал, как его папа провел последнюю ночь.

Евгений Марченко из Новосибирска сплавляется около 5 лет. Вот и в этот раз решил поехать с группой на сплав в Бурятию. Выходить на воду в этот раз было опасно из-за дождей и паводка.

- Течение было настолько сильное, что двигало камни по дну. Папа говорит, что Ильгумень, Кадрин и Шабаш - это цветочки по сравнению с тем, во что он вляпался. У него была включена камера, когда он сплавлялся по реке. Думаю, на записи можно будет понять масштаб произошедшего, - рассказал КП-Новосибирск сын Евгения.

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

- Папа рассказал, что он выбрался на берег. Он успел взять рюкзак, там было три сникерса, пять кусочков грудки вяленой и пакетик орешков, они всегда с собой набор такой берут. Ну и ракета сигнальная на случай ЧП. Он выбрался на берег и весь день шел по тайге, вдоль реки, а под вечер встретил Настю (туристка из Новосибирска, которая тоже сплавлялась – прим. ред.). Они с ней ночевали на берегу. Под скалой сделали навес, обложили его ветками еловыми, натаскали дров, грелись, сушились, как могли . Они поспали до 4.30 утра и пошли дальше, - рассказал КП-Новосибирск сын Евгения.

Евгений Марченко один из туристов. Фото: соцсети

По словам парня, в обед туристы заметили в небе вертолет. Они подали сигнал ракетницей и их заметили.

- Папа с Анастасией спустились к реке и там их нашли спасатели. Потом им снова пришлось подниматься на хребет. К ним прилетела вертушка, и подняли их на лебедке, - добавил в интервью КП-Новосибирск парень.

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