«Там ужасные условия — туман и дождь»: родные пропавшей в Бурятии туристки наняли частный вертолет

Поисково-спасательная операция продолжается. Фото: соцсети/ГУ МЧС России Республики Бурятии/предоставлено компанией Sibraft

Река Снежная разделяет Иркутскую область и Бурятию, берет начало в горах и, петляя, впадает в Байкал. Сплавляться по ней любят туристы-экстремалы. Пороги, водовороты – дух захватывает.

В такой поход отправилась группа 46-летнего новосибирца Романа Коротеева. 8 любителей острых ощущений из Новосибирска, Ханты-Мансийска и Хакасии. Зарегистрировали поход в МЧС и пошли по суровой Снежной на четырех катамаранах.

- В группе были две девушки, остальные - мужчины. Некоммерческий сплав. Не так, что набрали за деньги любых людей с улицы и пошли в горы. Основной костяк группы на этой реке был уже в третий раз. Ребята опытные. Тот же Рома сплавляется лет 20 - проходил реки и на Саянах, и на Алтае. Причем они все были 5 и 6 категории сложности (из 6 возможных), тогда как Снежная полегче - 4 класс, - рассказал «КП» знакомый спортсмена.

Туристы перевернулись после этого водопада. Фото: предоставлено компанией Sibraft

Начинали спокойно, о чем сам Роман писал в соцсетях: «Идем неспешно, дневки, рыбалка».

Но пока туристы приближались к Байкалу, Снежная перестала быть нежной и стала опаснее 6-классных рек. В горах зарядили ливни, ветер валил в воду деревья, да и сама река разлилась, ускорилась, сметая все на своем пути. На 8 июля у туристов были билеты домой. Если ждать, пока вода вернется в берега – не успеть. Поэтому мчались дальше.

Туристы были на 4 катамаранах. Фото: скриншот из видео «Свидетель 38»

- ЧП случилось 6 июля, все четыре катамарана перевернулись, пройдя водопад Хармын-Дулю. Роман и еще турист смогли выловить в воде чужой катамаран, забраться на него. И в конечном итоге на нем вдвоем доплыли вниз до села Выдрино. Там уже связались с МЧС, - рассказал «КП» президент Федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев. - По большому счету, это ЧП - вина всей группы и руководителя в особенности. В паводок нельзя было сплавляться, они об этом знали и сознательно рискнули жизнями. Надо было переждать несколько дней на стоянке у водопада. Там сейчас как раз пережидает паводок другая группа. Все подобные несчастные случаи происходят из-за того, что люди говорят: «А вот у нас нет времени, давайте попробуем. Мы торопимся». Пробуют и гибнут...

Туристов искали на вертолетах. Фото: ГУ МЧС России Республики Бурятии

Спецы честно признавались, что шансы выжить в такой ситуации - мизерные. Но, как положено, в МЧС развернули поиски: над тайгой и речкой Снежной кружил вертолет. И через сутки удалось найти еще пять человек. Живых!

Эвакуация одного из туристов. Фото: ГУ МЧС России Республики Бурятии

Спасателям они подавали знаки сигнальными ракетами. Один из счастливчиков - Евгений Марченко. Его сын пообщался с журналистами «КП»:

- Течение было настолько сильное, что двигало камни по дну. Папа говорит, что алтайские речки Ильгумень, Кадрин и Шабаш, по которым он ходил - это цветочки по сравнению с тем, во что он вляпался. Когда их катамаран перевернулся, он успел взять с собой рюкзак, там были спички, три «Сникерса», пять кусочков грудки вяленой и пакетик орешков, они всегда с собой набор такой берут. Ну и ракета сигнальная на случай ЧП, потому что телефонной связи там нет. Смог выбраться на берег и весь день шел по тайге, вдоль реки, искал какой-нибудь населенный пункт. А под вечер встретил Настю из их группы, которая тоже перевернулась. Они с ней ночевали на берегу в шалаше. Под скалой сделали навес, обложили его ветками еловыми, натаскали дров, грелись, сушились, как могли. Поспали до 4.30 утра и пошли дальше. А потом увидели в небе вертушку и запустили ракету, подали сигнал SOS. Так их двоих и нашли.

Как же вышло, что группу разбросало по разным местам, и они не знали о судьбе друг друга? На этот вопрос «Комсомолке» ответил выживший Евгений Марченко:

- Все выбрались в разных местах, потому что горная река - это не бассейн. Выйти можно только там, где она отпустит. Нас, слава богу, отпустила и со мной уже все хорошо, я вернулся в Новосибирск.

Елену ищут третьи сутки. Фото: соцсети

Но не для всех приключение закончилось так. Одну девушку - Елену Романову - до сих пор не нашли. Родные говорят, что поиски осложняет погода.

- Нашли всех, кроме Лены. Летает вертолет МЧС и нанимали частный. Поиски идут в ужасных условиях, там туман и дождь. Надо найти ее как можно скорее, - написала ее сестра в соцсетях и попросила помощи.

Дело в том, что 4 часа частного вертолета стоят 200 тысяч. Родные все еще надеются, что у Лены этот отпуск будет не последним... В СК РФ по Иркутской области тем временем начали доследственную проверку по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». По ней руководителю похода грозит до двух лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер