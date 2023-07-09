Ливень в Новосибирске 9 июля 2023 года не прошел для горожан бесследно. Фото: Спасатели МАСС/"АСТ-54"/предоставлено Ириной Лобачевой

Ливень в Новосибирске 9 июля 2023 года не прошел для горожан бесследно. Несмотря на то, что шел дождь не так долго, он смог существенно усложнить многим сибирякам жизнь.

«ОЗЕРО» В «ДИВНОГОРСКОМ»

По традиции, после сильного ливня, дороги, изобилующие ямами, превратились в «озера». В этот раз особо красочная ситуация сложилась в микрорайоне «Дивногорский». Местные жители засняли одну из таких супер-луж, которую машинам и мотоциклистам приходится переплывать, а людям — переходить вброд. Сибиряки шутят, что «из дома без лодок теперь выходить нельзя».

ПОТОП В «ТОЛМАЧЕВО»

Не выдержал буйство стихии и новый терминал в аэропорту «Толмачево». Там вскоре с потолка начал идти свой дождь: потоп засняли на видео очевидцы. Официально в аэропорту эту ситуацию пока не прокомментировали.

СПАСЕНИЕ ВИНДСЕРФИНГИСТА

А кого-то непогода застала прямо во время отдыха на воде. Так, при осмотре акватории Обского моря спасатели заметили мужчину-виндсерфингиста, который не мог справиться с сильной волной и выбился из сил. Приближающаяся гроза усугубляла его положение. На помощь бедняге поспешил катер со спасателями: они доставили 33-летнего сибиряка на берег. За что он был им очень благодарен, ведь попросить помощи с воды сам он не смог бы.

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