«Не мог одолеть волну»: в Новосибирске спасатели доставили на берег обессиленного виндсерфингиста

В Новосибирске в воскресенье, 9 июля, спасатели помогли добраться до берега обессиленному виндсерфингисту. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске в воскресенье, 9 июля, спасатели помогли добраться до берега обессиленному виндсерфингисту. Его заметили в акватории Обского моря.

— В 16:40 при осмотре Новосибирского водохранилища в бинокль с вышки аварийно-спасательного отряда «Приморский» был замечен виндсерфингист, который не мог справиться с сильной волной, и выбился из сил. Ситуацию усугубляла гроза, которая могла стать причиной непоправимых последствий, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели на катере выдвинулись на помощь сибиряку и доставили его на берег. 33-летний сибиряк был им крайне благодарен: ведь возможности попросить помощи самому у него на воде не было.

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