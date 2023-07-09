В Новосибирске у нового терминала «Толмачево» протекла крыша после дождя

В Новосибирске у нового терминала аэропорта «Толмачево» протекла крыша. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В Новосибирске у нового терминала аэропорта «Толмачево» протекла крыша. Небольшой потоп засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— Ничего необычного, просто у нового терминала аэропорта Толмачёво протекла крыша, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», где и был опубликован ролик.

Произошел инцидент в воскресенье, 9 июля. В этот день в Новосибирске прошел сильный ливень: несколько районов города после такого дождя буквально ушли под воду. Возможно, новый терминал тоже не выдержал буйства природы.

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