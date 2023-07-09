«Из дома без лодки не выйти»: Новосибирск затопило после ливня 9 июля 2023 года

После сильного ливня некоторые микрорайоны стали похожи на итальянскую Венецию. Фото: Кадр из видео/Ирина Лобачева
В Новосибирске в воскресенье, 9 июля, после сильного ливня некоторые микрорайоны стали похожи на итальянскую Венецию. Так, например, выйти из дома без риска промочить ноги не могут жители микрорайона Дивногорский.
— Микрорайон Дивногорский после дождя превратился в Венецию. Теперь из дома только с лодкой выходить, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ирина Лобачева.
На кадрах видео, которые сняла на улице сибирячка, видно, что автомобилистам и мотоциклистам приходится не проезжать, а буквально проплывать через огромные лужи. А пешеходы, смирившиеся с тем, что сухими домой не вернутся, переходят импровизированные озера вброд.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что после сильного дождя протекла крыша у нового терминала аэропорта «Толмачево».
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