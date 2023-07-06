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Происшествия6 июля 2023 7:01

«Глаза шипели от боли»: подросток, получивший больше 70 ножевых, рассказал, за что его пытались убить друзья

Изрезанный подросток из Новосибирской области рассказал, за что его пытались убить
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Израненного школьника на утро нашли прохожие в кустах. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ/"АСТ-54"

Израненного школьника на утро нашли прохожие в кустах. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ/"АСТ-54"

Подросток, получивший больше 70 ножевых от своих друзей, рассказал, за что его пытались убить. Напомним, что жуткая история произошла в селе Плотниково Новосибирской области. Утром 29 июня местные жители нашли изрезанного мальчишку в кустах. Вызвали скорую, полицию.

Оказалось, что подростка пытались убить его два друга. По версии следствия, школьники выманили парня из дома на берег реки Иня. Залили ему лицо перцовым баллончиком и начали резать. Врачи насчитали 72 ножевых ранения на теле школьника.

Сейчас парень переведен из реанимации в больничную палату, а его друзья под следствием. Один находится в СИЗО, другой под домашним арестом.

КП-Новосибирск удалось поговорить с самим пострадавшим с разрешения его родителей. Он рассказал истинную причину конфликта между ним и приятелями. Публикуем его версию.

15-летний Артем* и 14-летний Саша* дружили со школьной парты. Вместе ходили на уроки, занимались тайским боксом, гуляли. Но, как оказалось, яблоком раздора между парнями стали… деньги. Артем подрабатывал разнорабочим в местном магазине, и у него скопилась приличная для ребёнка сумма.

- Я занял Саше 10 тысяч рублей. Он хотел купить машину. Срок долга был месяц. Машину Саша в итоге так и не купил. Мы из-за этого долга не ругались, но я пару раз напоминал, когда вернешь, - рассказал КП-Новосибирск Артем.

По словам подростка, ночью 29 июня ему позвонил Саша и сказал, что хочет вернуть долг. Назначил встречу на берегу речки. Артем пришел в условленное место, там его поджидал и 15-летний Виктор* - тоже знакомый, но на класс старше.

- Я пришел, а они на меня набросились. Я, как и Саша, занимаюсь боксом, поэтому начал отбиваться, успел одному из них нос сломать. После они мне глаза перцовым баллоном залили, и все. Я ничего не видел, глаза шипели от боли. Один бил меня булыжником, другой ножом охотничьим, - рассказал КП-Новосибирск школьник.

Артем предполагает, что его друзья подумали, он умер. Вот и бросили подростка на берегу.

- Я лежал и думал, что мне конец. Потом собрался с силами, подумал, зачем так жизнь в пустую терять, и пополз в сторону дороги. Там уже под утро меня мужчины нашли, - говорит Артем.

Артем до сих пор находится в больнице. Говорит, что периодически сильно болит голова, а изрезанная спина уже не беспокоит.

- Ну, если к ней не прикасаться, - уточняет подросток.

СК возбудил уголовное дело покушение на убийство. Теперь следователям предстоит разобраться в недетском конфликте подростков. Один из нападавших - Саша, кстати, оказался сыном работника суда, сейчас он под домашним арестом. А Виктор, как старший, отправился в СИЗО.

*Имена детей изменены.

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