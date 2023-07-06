«Глаза шипели от боли»: подросток, получивший больше 70 ножевых, рассказал, за что его пытались убить друзья

Израненного школьника на утро нашли прохожие в кустах. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ/"АСТ-54"

Подросток, получивший больше 70 ножевых от своих друзей, рассказал, за что его пытались убить. Напомним, что жуткая история произошла в селе Плотниково Новосибирской области. Утром 29 июня местные жители нашли изрезанного мальчишку в кустах. Вызвали скорую, полицию.

Оказалось, что подростка пытались убить его два друга. По версии следствия, школьники выманили парня из дома на берег реки Иня. Залили ему лицо перцовым баллончиком и начали резать. Врачи насчитали 72 ножевых ранения на теле школьника.

Сейчас парень переведен из реанимации в больничную палату, а его друзья под следствием. Один находится в СИЗО, другой под домашним арестом.

КП-Новосибирск удалось поговорить с самим пострадавшим с разрешения его родителей. Он рассказал истинную причину конфликта между ним и приятелями. Публикуем его версию.

15-летний Артем* и 14-летний Саша* дружили со школьной парты. Вместе ходили на уроки, занимались тайским боксом, гуляли. Но, как оказалось, яблоком раздора между парнями стали… деньги. Артем подрабатывал разнорабочим в местном магазине, и у него скопилась приличная для ребёнка сумма.

- Я занял Саше 10 тысяч рублей. Он хотел купить машину. Срок долга был месяц. Машину Саша в итоге так и не купил. Мы из-за этого долга не ругались, но я пару раз напоминал, когда вернешь, - рассказал КП-Новосибирск Артем.

По словам подростка, ночью 29 июня ему позвонил Саша и сказал, что хочет вернуть долг. Назначил встречу на берегу речки. Артем пришел в условленное место, там его поджидал и 15-летний Виктор* - тоже знакомый, но на класс старше.

- Я пришел, а они на меня набросились. Я, как и Саша, занимаюсь боксом, поэтому начал отбиваться, успел одному из них нос сломать. После они мне глаза перцовым баллоном залили, и все. Я ничего не видел, глаза шипели от боли. Один бил меня булыжником, другой ножом охотничьим, - рассказал КП-Новосибирск школьник.

Артем предполагает, что его друзья подумали, он умер. Вот и бросили подростка на берегу.

- Я лежал и думал, что мне конец. Потом собрался с силами, подумал, зачем так жизнь в пустую терять, и пополз в сторону дороги. Там уже под утро меня мужчины нашли, - говорит Артем.

Артем до сих пор находится в больнице. Говорит, что периодически сильно болит голова, а изрезанная спина уже не беспокоит.

- Ну, если к ней не прикасаться, - уточняет подросток.

СК возбудил уголовное дело покушение на убийство. Теперь следователям предстоит разобраться в недетском конфликте подростков. Один из нападавших - Саша, кстати, оказался сыном работника суда, сейчас он под домашним арестом. А Виктор, как старший, отправился в СИЗО.

*Имена детей изменены.

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