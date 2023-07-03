«Его резали ото лба до носа, а он их покрывает»: мальчик, которому друзья нанесли более 70 ножевых ранений, отказался сдавать их

Отец мальчика не знал, что сына нет дома. Фото: Никита МАНЬКО

Отец пострадавшего 15-летнего школьника из села Плотниково рассказал, что его сын до последнего покрывал своих друзей, которые устроили ему пытки. Он пытался запутать следствие и отказался сдавать их. Об этом же говорили очевидцы, которые нашли истекающего кровью подростка в кустах. Он им заявил, что его «избили пьяные взрослые».

- Сын был дома вечером, потом они его вызвонили, как он говорит. Он пошел к ним на встречу, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, отец пострадавшего.

- А зачем он пошел?

- А кто знает, он скажет потом. Он же до сих пор не сознается, говорил сначала, что трое неизвестных напали и все. Говорят, мимо двухэтажки он прошел в 00.20, шел в сторону моста, его видели, шел из дома… А что дальше было, точно не знаем, мы спали, даже не знали, что он не дома. Потом под утром приехали майор с гражданским, спросили – «Такой-то тут проживает?» Я говорю, да. «А где он есть, можете посмотреть?» Я зашел, а его в комнате нет, не ночевал. Один гражданский показал мне телефон с его фотографией, я сказал, что это он. Сказали, что в больницу повезли по скорой, что все жёстко. Говорят: езжайте сами туда, разговаривайте с врачами. Четыре часа нам никто там ничего не говорил. Потом вышел к нам заведующий отделением и спросил, кому наш парень сделал плохого в свои 15 лет, что над ним так издевались. Его резали ото лба до носа, весь затылок, шея, щеки обе проткнуты, обе руки сломаны. А он их покрывает.

По словам отца, один из нападавших был одноклассником его сына. Его мать работает секретаршей в суде. Бабушка – бывшая глава администрации сельсовета.

- Этот парень от нас не вылазил, он был гость. Компьютер, все дела. Близкие друзья были, даже офигенные кореша, скажем так, - говорит КП-Новосибирск Алексей.

- С его родителями общались после всего этого?

- Никто со мной не общался, и я сними не общался. Не буду я с ними общаться. Зачем?! Для какой цели? Это они должны приехать и интересоваться его здоровьем. Кого они вырастили!

По одной из версий, причиной конфликта стала девушка. Раньше с ней встречался один, теперь (уже почти год) другой – тот самый парень, которого изрезали. Но для ревности поздновато, рассуждает отец.

- Я даже не имею представления, из-за чего так можно издеваться над человеком. Какие он должен сделать действия, что его так конкретно убивали, резали и все остальное. Хорошо, что вообще выжил…

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