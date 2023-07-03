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3 июля 2023 10:34

«Его резали ото лба до носа, а он их покрывает»: мальчик, которому друзья нанесли более 70 ножевых ранений, отказался сдавать их

Школьник, которому друзья нанесли более 70 ножевых ранений под Новосибирском, отказался сдавать их
Мария НОВИКОВА
Отец мальчика не знал, что сына нет дома.

Отец мальчика не знал, что сына нет дома.

Фото: Никита МАНЬКО

Отец пострадавшего 15-летнего школьника из села Плотниково рассказал, что его сын до последнего покрывал своих друзей, которые устроили ему пытки. Он пытался запутать следствие и отказался сдавать их. Об этом же говорили очевидцы, которые нашли истекающего кровью подростка в кустах. Он им заявил, что его «избили пьяные взрослые».

- Сын был дома вечером, потом они его вызвонили, как он говорит. Он пошел к ним на встречу, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, отец пострадавшего.

- А зачем он пошел?

- А кто знает, он скажет потом. Он же до сих пор не сознается, говорил сначала, что трое неизвестных напали и все. Говорят, мимо двухэтажки он прошел в 00.20, шел в сторону моста, его видели, шел из дома… А что дальше было, точно не знаем, мы спали, даже не знали, что он не дома. Потом под утром приехали майор с гражданским, спросили – «Такой-то тут проживает?» Я говорю, да. «А где он есть, можете посмотреть?» Я зашел, а его в комнате нет, не ночевал. Один гражданский показал мне телефон с его фотографией, я сказал, что это он. Сказали, что в больницу повезли по скорой, что все жёстко. Говорят: езжайте сами туда, разговаривайте с врачами. Четыре часа нам никто там ничего не говорил. Потом вышел к нам заведующий отделением и спросил, кому наш парень сделал плохого в свои 15 лет, что над ним так издевались. Его резали ото лба до носа, весь затылок, шея, щеки обе проткнуты, обе руки сломаны. А он их покрывает.

По словам отца, один из нападавших был одноклассником его сына. Его мать работает секретаршей в суде. Бабушка – бывшая глава администрации сельсовета.

- Этот парень от нас не вылазил, он был гость. Компьютер, все дела. Близкие друзья были, даже офигенные кореша, скажем так, - говорит КП-Новосибирск Алексей.

- С его родителями общались после всего этого?

- Никто со мной не общался, и я сними не общался. Не буду я с ними общаться. Зачем?! Для какой цели? Это они должны приехать и интересоваться его здоровьем. Кого они вырастили!

По одной из версий, причиной конфликта стала девушка. Раньше с ней встречался один, теперь (уже почти год) другой – тот самый парень, которого изрезали. Но для ревности поздновато, рассуждает отец.

- Я даже не имею представления, из-за чего так можно издеваться над человеком. Какие он должен сделать действия, что его так конкретно убивали, резали и все остальное. Хорошо, что вообще выжил…

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