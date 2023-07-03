«Мальчик был весь в крови, просил пить»: прохожие рассказали, как спасли школьника с 70 ножевыми ранениями, которого бросили умирать друзья

Роман с друзьями нашел ребенка в кустах. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирской области два подростка изрезали до полусмерти своего друга. ЧП произошло в ночь на 29 июня в небольшом поселке Плотниково. Версия следователей такая: около полуночи мальчик пришел на встречу с друзьями на берег реки Иня. Подростки выясняли отношения (по одной из версий, один из друзей был должен пострадавшему 15 тысяч рублей, а другой приревновал к нему свою девушку, оба высказывали претензии). В итоге двое набросились на одного. 15-летнему мальчику прыснули в лицо перцовым баллончиком, стали избивать, резать ножом.

- У сына сломаны обе руки, сломана лопатка, 72 ножевых, лицо, шея, затылок — все изрезано! Всего его зашивали. Сегодня он уже переведен из реанимации в палату. Чудо, что выжил, — рассказал КП-Новосибирск отец пострадавшего школьника Алексей.

Действительно, еще бы пару часов и школьник погиб, истек кровью. Всю ночь он пролежал в овраге, в траве. Парня случайно спасли прохожие. КП-Новосибирск нашла одного из них.

35-летний Роман живет в Плотниково. Утром 29 июня он с друзьями шел на электричку.

- По дороге завернули выкинуть мусор. И тут услышали голос: «Помогите». Мы пошли на него, увидели в 10 метрах от нас парня. Он был весь израненный, весь в крови, - рассказал КП-Новосибирск Роман.

Мужчины позвонили в скорую помощь и полицию.

- Пока мы ждали сотрудников, мальчик попросил воды. Я сбегал, принес ему, он перевернулся, попил. Он был весь израненный. Голова, руки – все в порезах, - рассказал КП-Новосибирск Роман. – Мы не сразу даже сообразили, что делать. Первую помощь не оказывали, потому что боялись повредить, боялись его трогать вообще. Ночью еще шел дождь, а он вот так в траве пролежал. Думаю, что дождь спас ему жизнь. Он остыл, капилляры сузились и благодаря этому не истек кровью.

Пока ждали скорую и полицию, Роман разговаривал с ребенком. Начал расспрашивать, кто его так.

- Он друзей сначала выгоражива. Сначала говорил, что это были какие-то пьяные взрослые, издевались над ним. Мне и не важно было, кто это сделал, я пытался отвлечь ребенка. Каких-то подробностей сильно не знаю, - говорит мужчина.

Через 15 минут приехала скорая и полиция. Подростка в тяжелом состоянии увезли в реанимацию, сегодня здоровью школьника ничего не угрожает, он в обычной палате.

Делом занимаются следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц». Ведь жестоко издевались над школьником двое, оба под арестом. 15-летнего отправили в СИЗО, а 14-летнего — под домашний арест.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Действительно ли дождь мог спасти жизнь школьнику? С этим вопросом КП-Новосибирск обратились к эксперту Якову Новоселову, кандидату медицинских наук:

- Чисто теоретически дождь мог помочь. Очевидно, что холод, влияет и на периферическое, и на центральное кровообращение. Если человек сильно замерз, то кровообращиние замедляется и кровопотеря будет меньше, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов.

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