Под Новосибирском арестовали подростков, пытавшихся убить сверстника

Шокирующая своей жестокостью история произошла в селе Плотниково. Фото: предоставлено местными жителями/ соцсети.

Двум подросткам, которые пытались убить сверстника в селе Плотниково Новосибирской области, предъявили обвинение. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Школьников обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, пунктом «ж» части второй статьи 105 УК РФ – «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

− По ходатайству следователя СК судом в отношении 15-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а 14-летнему – домашний арест, − рассказали в пресс-службе Следкома.

Следователям предстоит выяснить, какие события предшествовали совершению преступления, а также установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, шокирующая своей жестокостью история произошла ночью 29 июня. Между 15-летним потерпевшим и двумя подростками произошел конфликт. По предварительной информации, из-за девушки и денежного долга. Школьники начали истязать свою «жертву» − они нанесли потерпевшему более 20 ножевых ранений, били булыжником по голове, ломали пальцы. А потом бросили еле живого подростка в кустах.

После произошедшего 15-летнего сибиряка госпитализировали, он попал в реанимацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пытались вспороть живот, били булыжником»: под Новосибирском 15-летние школьники пытались убить сверстника из-за девушки и денежного долга

Стало известно, из-за чего подростки нанесли более 20 ножевых ранений 15-летнему школьнику под Новосибирском (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber