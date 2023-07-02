«Пытались вспороть живот, били булыжником»: под Новосибирском 15-летние школьники пытались убить сверстника из-за девушки и денежного долга

Нападавший (на фото слева) и избитый подросток были знакомы. Фото: предоставллено местными жителями/ соцсети.

Жителей села Плотниково Новосибирской области потрясло громкое преступление. Школьники, окончившие 8 класс, зверски истязали своего друга и товарища по спорту. Парень, которому 15 лет, сейчас в реанимации. Родные говорят, на нам нет «живого места». Для многих жителей Плотниково инцидент стал шокирующим: в селе с населением 1,5 тысячи человек все так или иначе знакомы друг с другом.По версии следствия, двое напали на одного:

— Сначала парню залили глаза перцовым баллончиком, а потом ударили по голове 6-киллограмовым камнем. Несколько раз им били, голову просто в фарш превратили. На мальчике больше 20 ножевых ранений, лицо изрезано — даже легкое проткнули. У него сломан копчик, пальцы на руках, сами руки. После всех зверств один из парней даже вернулся на место — пытался живот вспороть, но не сильно глубоко вонзил нож. В итоге у пострадавшего огромный порез от живота до самого лба, — рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

После издевательств малолетние садисты забрали у подростка телефон и вейп, а потом отнесли живое тело в кусты и бросили у реки. Парня нашли живым чудом. С вечера 28 июня и до утра 29 июня он пролежал у моста, пока его случайно не нашел местный житель. Прохожий увидел руку, торчащую из кустов, и вызвал скорую.

— Говорят, что еще час-полтора, и точно не спасли бы. Вроде как, стабилизировали состояние, мальчик выживет, — пояснила КП-Новосибирск местная жительница.

Полиция задержала двух подозреваемых. По словам сельчан, до этого один из подростков занял пострадавшему 15 тысяч рублей. У второго школьника был не менее шокирующий мотив — его подруга разорвала с ним отношения и ушла к подростку, которому и решили мстить. Кажется, садисты и не собирались скрывать произошедшее.

— На следующее утро к одному из подозреваемых приехала полиция. Так он даже кровь не смыл с себя, одежду не сменил, так и лег спать. А когда полицейский сказал, что мальчик живой, тот вообще удивился и переспросил: «он выжил?», — говорят местные.

Еще больше сельчан потрясает факт: оба нападавших — из приличных семей. Известно, что мама одного задержанного работает старшим воспитателем в дошкольных группах Плотниковской школы. Бабушка второго — и вовсе работала когда-то в местном сельсовете.

А СКР заявляют, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

— 15-летний потерпевший госпитализирован в больнице. Несовершеннолетние обвиняемые задержаны, избраны меры пресечения, — комментируют в региональном СКР.

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