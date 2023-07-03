72 ножевых от друзей: репортаж из новосибирского села, где двое подростков устроили казнь восьмикласснику из-за денег и девушки

Роман ( на фото слева) спас ребенка Алексея (на фото справа). Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Новосибирскую область потрясло это преступление: подростки сделали из своего друга Франкенштейна. Два парня из села Плотниково позвали своего 15-летнего знакомого на берег реки Иня. По версии следствия, мальчику распылили в лицо перцовый баллончик, а после начали избивать и резать ножом.

Нанесли 72 пореза! Исполосовали лицо, сломали руки... Корреспонденты КП-Новосибирск выехали на место преступления. Наш репортаж из посёлка Плотниково - в этом материале.

Трагедия произошла в Плотниково. Фото: Никита МАНЬКО

О 15-летнем Артеме* сейчас говорит весь поселок. Он закончил 8 класс, занимался тайским боксом. Саша* - его одноклассник. Парни вместе учились, ходили в одну секцию. Про таких говорят - не разлей вода, но друг оказался вдруг…

ЧП произошло в ночь на 29 июня. Как говорит отец Артема, мальчика вызвонили друзья, и он пошел к ним на встречу. Родители даже не заметили, как Артем ушмыгнул из дома.

Отец мальчика. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

- Говорят, в 00.20 шел в сторону моста, его видели, шел из дома… А что дальше было, точно не знаем, мы спали, даже не знали, что он не дома, - рассказывал КП-Новосибирск отец ребенка.

На берегу Артёма поджидали Саша и 15-летний Витя*. Он тоже дружил с ребятами, хотя учился на класс старше. Что не поделили подростки, известно только им. Есть версия, что Саша должен был Артему деньги, а у Виктора Артем увел год назад девушку. И вот, решили отомстить...

Прыснули перцовым баллончиком, начали бить и резать ножом. Потом бросили друга в кустах - умирать. Ночью прошел дождь, казалось, шансов, что подросток выживет, нет. Но он под утро пришел в себя, и его нашли прохожие.

Роман спас мальчика. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Мужчины шли на электричку, как услышали из кустов слабый голос: «Помогите!».

- Пока мы ждали скорую и полицию, мальчик попросил воды. Я сбегал, принес ему, он перевернулся, попил. Он был весь израненный. Голова, руки – все в порезах, - рассказал КП-Новосибирск Роман, нашедший подростка. – Мы не сразу даже сообразили, что делать. Первую помощь не оказывали, потому что боялись повредить, боялись его трогать вообще.

Сейчас Артем в больнице, 14-летний Саша под домашним арестом, а 15-летний Витя в СИЗО.

Мальчика нашли в кустах. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

По словам отца, Саша - одноклассник его сына, часто бывал у них дома. Его мать работает секретарем в суде. Бабушка – бывшая глава администрации сельсовета. Она, конечно, защищает внука, ссылается на то, что ещё нет приговора и рано делать выводы.

- У Артема сломаны обе руки, сломана лопатка, 72 ножевых, лицо, шея, затылок — все изрезано! Всего его зашивали. Сегодня он уже переведен из реанимации в палату. Чудо, что выжил, - говорит отец пострадавшего восьмиклассника. Его поражает и другое, сын до последнего не сдавал своих мучителей, врал, что с ним так расправились "незнакомые пьяные взрослые".

- Его резали ото лба до носа, весь затылок, шея, щеки обе проткнуты, обе руки сломаны. А он их покрывает, - говорит мужчина.

Региональный СК уже возбудил уголовное дело по статье Покушение на убийство, совершенное группой лиц. Подозреваемым грозит до 10 лет колонии.

*Имена изменены.

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