«Бабушка собирает подписи, жители пишут в прокуратуру»: что сейчас происходит в селе под Новосибирском, где подростку нанесли больше 70 ножевых

Мальчик до сих пор в больнице. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ/"АСТ-54"

В селе Плотниково под Новосибирском несколько недель с языка у местных не сходит одна тема. Два подростка изрезали до полусмерти своего 15-летнего одноклассника. Конфликт между ребятами произошел из-за долга. Пострадавший Артем* одолжил своему другу денег на покупку машины (он подрабатывал в магазине. - Ред.).

Как рассказывал сам парень, ребята выманили его на берег реки Ини поздно ночью под предлогом возврата денег. По версии следствия, школьнику сначала залили лицо перцовым баллончиком, а после начали истязать. После «друзья» бросили Артема на берегу реки умирать. Школьника наутро нашли мужчины, шедшие на электричку. Ребенка с более чем 70 ножевыми отправили в больницу, а его обидчиков - под арест. Самый старший - 15-летний - в СИЗО, а 14-летний - под домашним арестом.

Не всех жителей это устраивает. Что сейчас происходит в селе - в материале КП-Новосибирск.

ЧП произошло в ночь на 29 июня. С момента трагедии прошло две недели, а страсти в селе только накаляются.

- Артем чувствует себя хорошо, идет на поправку, но пока находится в больнице. Ко мне приходили адвокаты тех парней, пытались о чем-то договориться, но я даже слушать их не стал. В суде с ними увидимся. Слышал еще, что бабушка одного из мальчиков подписи по всему селу собирает в поддержку внука, мол, какой он хороший, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, отец Артема.

Тем временем жители села бунтуют. Им непонятно, почему одного из истязателей - 14-летнего Сашу* - оставили дома.

- Мы не понимаем, почему один обвиняемый в изоляторе, а второй - под домашним арестом. Он ходит по двору и улыбается, на него смотрят дети. Обе семьи живут, будто ничего не произошло, - поделилась с КП-Новосибирск одна из местных жительниц. - Недавно было собрание в школе - присутствовали и директор учебного заведения, и инспектор ПДН. Звучала версия, что нападавшего, который сейчас сидит дома, могут признать не совсем здоровым психически. Это что же? Его полечат для формальности, а потом вернут назад, в школу?

Местные жители набросали заявление в прокуратуру, СК и уполномоченному по правам человека, прислали копию в редакцию КП-Новосибирск. Они хотят, чтобы подростку избрали другую меру пресечения.

Почему одного школьника отправили в СИЗО, а другого оставили дома, КП-Новосибирск объяснил юрист Константин Зиновьев:

- Заключение под стражу или домашний арест назначает суд. Решение принимают исходя из внутреннего усмотрения, характеристики личности и тех последствий, которые могут быть, если не принять меры. Так, если обвиняемый может убежать, повлиять на свидетелей или уничтожить вещдоки, его отправляют в СИЗО. Я полагаю, суд определил, что в отношении подростка, который под стражей, есть определенная опасность, а в отношении второго она меньше. Зависит от того, кто какую роль играл в преступлении, в равной степени они участвовали в истязании или нет. Но возраст не играет решающей роли, суд вправе отправить под арест и 14-летнего.

Сам пострадавший Артем говорит, что перед тем, как бить и резать, друзья залили ему глаза перцовым баллончиком. Но он чувствовал, как один забивал его булыжником по голове, а другой методично резал ножом. Видимо, камнем орудовал младший, который сейчас под домашним арестом. Нападавшим за попытку убийства грозит до 10 лет колонии.

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