«Он добивал моего сына, стрелял в спину!»: мать застреленного около магазина парня обжалует оправдательный приговор убийце

Между Валентином (на фото слева) и Ильей (на фото справа) произошел конфликт. Фото: Анна ПАШАГИНА/Предоставлено Еленой Струц

Несколько дней назад в Новосибирске суд присяжных оправдал мужчину, застрелившего парня около магазина. Конфликт между Валентином Докутовичем и Ильей Струцем произошел полтора года назад. Илья вместе с другом пришел в магазин, расположенный на первом этаже частного дома, чтобы купить еще алкоголя. Но было уже поздно, дверь закрыта. Молодые люди подняли шум, начали стучать. А дальше - конфликт, выстрелы, в итоге - один погибший.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение пределов необходимой обороны», а потом переквалифицировали его на «Убийство» и «Хулиганство с применением оружия». Тем не менее присяжные не увидели в действиях Валентина Докутовича, который стрелял, преступления и вынесли оправдательный вердикт.

Мама застреленного Ильи Струца не согласна с таким решением и хочет обжаловать приговор. КП-Новосибирск публикует ее точку зрения.

«ОНИ ПРИШЛИ В МАГАЗИН, А ИХ НАЧАЛИ АГРЕССИВНО ВЫГОНЯТЬ»

Трагедия произошла в поселке Ложок на улице Жасминовой в ночь на 25 ноября 2021 года. Илья вместе с другом отдыхал у себя дома, парни выпивали. Потом решили пойти в магазин за добавкой. Друзья торопились - на дворе вечер. Поблизости был магазинчик: на первом этаже - прилавок, на втором - живет хозяин. Входы разные. Вечерние клиенты начали стучать в запертую дверь. Хозяин дома вышел с другой стороны. По словам мамы погибшего, в руках у него было ружье. Слово за слово и началась пальба. Илья убит, его товарищ ретировался. Стрелок Валентин Докутович оказался в странном положении: он и убийца, и защитник своего дома и магазина. Вынести вердикт попросили присяжных. Они решили, что это все-таки самооборона. Мама погибшего не согласна. Она рассказала, каким был ее сын.

- Илья не любил пьяные сборища. У него даже свадьба была безалкогольная. Дома остались жена и ребенок. В тот день мы поговорили по телефону, сказали друг другу: «До завтра», но завтра для него так и не наступило, - поделилась с КП-Новосибирск Елена Струц, мама Ильи. - Я тогда была в Испании. Мне позвонили и сказали, что нашего Илюшеньку убили.

О том, что случилось той ночью, Елена знает только по рассказам друга Ильи.

- Гоша передал, что они пошли выгуливать собаку. Перед этим они выпили немного пива и решили взять еще по бутылочке. Зашли в магазин на территории жилого комплекса, но он оказался закрыт. Часы Гоши показывали, что есть время добежать до другого магазина. Они и побежали бегом, чтобы успеть, - пересказывает слова парня женщина. - Там было закрыто, и они начали стучать в дверь, потом собрались уходить. Тот дом стоит в 50 метрах от дороги. Со стороны улицы к ним вышел Валентин и начал стрелять.

Как говорит Елена, парни не слышали, что сын хозяина магазина им что-то кричал. Услышали только выстрел.

- Они спросили у него: «Зачем стреляешь?» А Валентин начал их агрессивно выгонять. Илья стал спрашивать, что случилось. Им ответили: «Уходите, вам ничего не продадут». Они и пошли в сторону дома, но для того, чтобы попасть в свой жилой комплекс, надо было идти навстречу хозяину магазина, - продолжает мама Ильи. - Я считаю, что там произошла какая-то перепалка, и мужчина выстрелил.

САМООБОРОНА ИЛИ УБИЙСТВО?

Как показала экспертиза, в Илью было произведено не менее трех выстрелов. У парня была пробита часть легкого, а последняя пуля попала в область сердца. Этот выстрел стал контрольным.

- В животе Ильи было два ранения в результате одного или двух выстрелов. Дело в том, что это была картечь, и определить, сколько раз был нажат курок, нет возможности. Также есть свидетельские показания и показания самого Докутовича, что он делал два выстрела в живот Илье, - говорит Елена. - Далее, после паузы, в момент которой Илья развернулся и стал уходить, наклоняясь вперед из-за ранения, Докутович произвел еще два выстрела на поражение. Последний из них был смертельным. Докутович хотел стрелять еще, но патрон заело в карабине.

Откуда у Валентина дома ружье? Он увлекается охотой. Поэтому оружие хранится у него дома в сейфе. Валентин уверял, что защищал себя, свой дом и отца от дебоширов. Говорил, что палил, не целясь специально. Мама Ильи считает по-другому.

- Он не просто защищался - он добивал моего сына. Это был безжалостный расстрел человека, который отказался выполнять какие-то приказы. Зачем надо было стрелять в безоружных людей? У Ильи не было мотивов проявлять агрессию, - возмущена женщина. - Экспертизы все доказали. Два выстрела в спину, в раненого и уже уходящего человека, последний из которых и убил Илью. Следствие также выяснило, что Докутовичу не были нанесены никакие повреждения ни материального, ни физического характера, покупатели были безоружны. А этот стрелок попрал все общественные нормы: стрелять в общественном месте, оскорблять и угрожать покупателям - это незаконно. Ведь даже обвинение переквалифицировано из «превышения самообороны» в «умышленное убийство»!

Елена не согласна с решением присяжных и будет обжаловать приговор.

- Мы готовим апелляцию и будем обжаловать приговор суда. Речь идет об убийстве, этот факт установлен. Докутович это не отрицал. Никаких поводов и причин для обороны у него не было, - пояснила КП-Новосибирск Ольга Ковалева, адвокат Елены.

Истории, касающиеся самообороны, всегда будоражат общественность. Сейчас историю массово обсуждают в соцсетях. Диванные эксперты пишут, что теперь «можно стрелять на своей территории», а кто-то называет сына владельца магазина убийцей.

Новосибирцы до сих пор помнят историю Виктора Ганчара, который дал отпор наркоману, чтобы защитить свою семью. Сначала суд вынес жесткий приговор, а после возникновения общественного резонанса отменил его

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