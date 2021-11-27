Под Новосибирском владелец магазина застрелил дебошира, требовавшего продать алкоголь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Размеренную жизнь поселка «Семейная Сказка» под Новосибирском, где живут многодетные семьи, нарушила криминальная история. 26-летнего парня застрелили в местном магазинчике, расположенном во дворе дома. Смертельный выстрел произвел владелец торговой точки. Односельчане уверены, мужчина действовал в рамках самообороны, защищая себя и свое имущество. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

— В ночь на 25 ноября, примерно в 23:55, в магазин на улице Жасминовой стали ломиться двое парней — 26 и 25 лет. Они стали требовать продать им спиртное. То, что магазин уже не работает, дебоширов не смущало. Владелец торговой точки — 31-летний местный житель — пытался объяснить, что продажа алкоголя после десяти вечера невозможна, однако агрессивных посетителей это не волновало, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Один из дебоширов, 26-летний парень, принялся дерзить владельцу магазинчика. А потом и вовсе стал ему угрожать. Владелец торговой точки пытался утихомирить парня, но того это только больше раззадоривало. После чего хозяин магазина достал оружие.

— Он выстрелил из карабина «Сайга» в воздух три раза, а после направил его и выстрелил в 26-летнего хулигана. Он попал ему в живот, — добавил КП-Новосибирск источник.

От полученных ранений дебошир умер возле магазина. Скорая, прибывшая на место, констатировала смерть.

Случившееся потрясло жителей маленького поселка. Известно, «Семейная Сказка» — первый в России микрорайон многодетных семей. По словам местных, жизнь там течет спокойно, дружелюбно. Большинство односельчан уверены, что хозяин магазина действовал в рамках самообороны, защищая себя и свое имущество от агрессивных хулиганов.

Тем временем, проверку происшествия проводят в региональном Следственном комитете.

— Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

По мнению юриста Марины Пьянковой, в этом случае владелец магазина, застреливший парня, превысил необходимую самооборону. Об этом, по ее словам, свидетельствует судебная практика.

— Скорее всего, в этом случае речь идет об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны либо же при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Оно наказывает исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, — уточнила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Юрист уточнила, под необходимой обороной понимаются активные действия по защите себя, других лиц, общественных и государственных интересов в рамках действующего законодательства. Однако результатом таких действий может стать нанесение ущерба здоровью и жизни нападающего.

При этом защитные действия не будут считаться криминальными, если не произошло превышение пределов необходимой обороны.

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