«Я пытался от них убежать, но меня догнали!»: в Новосибирске суд оправдал ученого, застрелившего человека у магазина

Валентин Докутович стрелял в покупателей у своего дома. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено Валентином Докутовичем.

Присяжные назвали невиновным сына хозяина магазина, расстрелявшего из ружья покупателей. Двое пьяных парней пришли ночью в торговую точку, находящуюся на первом этаже дома, где проживал владелец магазина и его сын. Парни начали выламывать двери, требуя продать им пиво. Конфликт закончился выстрелами, один из покупателей погиб. А сын владельца магазина отдали под суд. Однако, сегодня присяжные его полностью оправдали. Подробнее – в репортаже из суда корреспондента КП-Новосибирск.

Дело о стрельбе на улице Жасминовой в поселке Ложок поступило в Новосибирский районный суд год назад. Но по существу его начали рассматривать только 10 мая. Долгое время отбирали коллегию присяжных.

На скамье подсудимых оказался сын владельцам магазина, научный сотрудник Института ядерной физики 32-летний Валентин у Докутович. Его обвинял в вооруженном хулиганстве и умышленном убийстве. Само происшествия произошло поздним вечером 25 ноября 2021года. В принадлежащий отцу Докутовича магазин за новой порцией алкоголя пришли двое покупателей. Они уже были пьяны, но хотели продолжить банкет.

- Мужчины начали выламывать дверь и ругаться. В этот момент из дома вышел обвиняемый. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина произвел из имеющегося у него карабина Сайга 410К-04 не менее четырех выстрелов в воздух и не менее трех выстрелов в человека. От полученных телесных повреждений покупатель скончался на месте, - пояснили версию следствия в региональном управлении СКР.

Магазин находился на первом этаже дома, на втором этаже жил Валентин со своим отцом. На вопрос, почему встречать покупателей он пошел с ружьем, Докутович ответил - район безлюдный, ближайший отдел полиции в сорока минутах езды. «Сайгу» достал из сейфа и зарядил на всякий случай - для самообороны. И вообще сначала попытался прогнать незнакомцев словами, но те ринулись в атаку.

- Я стрелял в воздух и кричал, чтобы вызвали полицию. Это всё слышали соседи. Я их предупреждал, чтобы ко мне не приближались, что у меня оружие. Я пытался от них убежать, но случилось так, что они меня в моем дворе догнали. В ходе конфликта и высказанных угроз и попытки завладеть оружием один из них, к глубочайшему сожалению, погиб, - рассказал КП-Новосибирск Валентин Докутович.

Смертельный выстрел в спину получил 26-летний Илья Струц. В Ложок он с семьей переехал незадолго до трагедии. За полтора месяца до рокового инцидента у него родился ребенок. В то, что ее сын проявил агрессию, мать убитого отказывается верить.

- Для меня это абсурд полный, потому что сына Докутович убил, с моей точки зрения, и с точки зрения следствия, совершенно осознанно. У него было множество вариантов не применять оружие, было множество вариантов избежать последнего выстрела в спину. Это был расстрел, в котором не было никакой необходимости, - посетовала корреспонденту КП-Новосибирск Елена Струц.

Суд признал Валентина невиновным. Фото: Мария НОВИКОВА

Несмотря на доводы гособвинителя и потерпевших, присяжные поверили в версию защиты и вынесли оправдательный вердикт.

- Правда на нашей стороне. Валентин до последнего пытался избежать конфликта, но когда ему угрожают, угрожают жизни его отца... Когда двое неадекватных людей загнали человека во двор его же дома, а потом нам рассказывают какие-то фантастические истории, что они чуть ли не сбились с пути, - заявил КП-Новосибирск адвокат оправданного Денис Садовский.

С оправдательным приговором суда категорически не согласна потерпевшая сторона. Адвокаты намерены добиваться его отмены и пересмотра дела.

- Докутовичем не оспаривалось, что он стрелял, и установлено, что выстрелы были в спину. То есть о какой обороне здесь может идти речь, вообще непонятно, - резюмировала представитель матери погибшего, адвокат Ольга Ковалева.

Вероятно, что приговор, вынесенный на основании оправдательного вердикта, попытается обжаловать и прокуратура.

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