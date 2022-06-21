«Ну давай, стреляй!»: в Новосибирске начался суд над физиком-ядерщиком, который защищался от пьяных хулиганов на своем участке

Магазин открылся несколько лет назад. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено Валентином

Выстрел в воздух и еще три - на поражение: в ноябре прошлого года под Новосибирском в поселке Ложок сын хозяина продуктового магазина - 31-летний Валентин Докутович - застрелил покупателя - 26-летнего Илью Струца. Эта история могла бы быть банальным бытовым преступлением, если бы не странные обстоятельства. Выстрелы прозвучали на территории частного домовладения, а незваные гости были пьяными и требовали срочно продать им пиво. Следователи сначала возбудили уголовное дело по статье «Превышение пределов необходимой обороны», а потом переквалифицировали на более тяжкое по статьям «Убийство» и «Хулиганство с применением оружия». Так физик-ядерщик превратился в обвиняемого. Он долгое время хранил молчание, и вот перед началом судебного процесса Валентин Докутович дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде».

«ТРЕБОВАЛИ ПИВА - Я ВЫСТРЕЛИЛ В ВОЗДУХ»

Поселок Семейная Сказка находится недалеко от Академгородка, там в основном живут многодетные семьи. Жизнь тихая и размеренная, местные сами открывают секции и проводят занятия для местных ребятишек. Кругом царит атмосфера дружелюбия и поддержки. В единственном поселковом магазинчике даже алкоголь не продают, чтобы по улицам не шатались пьяные взрослые.

Именно около этого сельского маркета и развернулась криминальная драма. Владелец магазина - пенсионер-инвалид. Помогает вести небольшой бизнес его взрослый сын Валентин. Торговая точка и жилой дом семьи находятся на одном участке.

- Мой папа - инвалид III группы. Ему делали операцию на сердце, из-за нее папа работать не может, поэтому решил открыть небольшой магазин. Он находится на первом этаже в нашем же доме, а на втором живем мы, - рассказал КП-Новосибирск Валентин Докутович. - На полках - продукты, бакалея, но алкоголем мы не торгуем из принципа.

Правда, об этих принципах не знали два молодых человека - Илья и Григорий. Парни выпивали в соседнем поселке, а когда пиво стало заканчиваться, решили пополнить запасы.

- Мы пришли сначала в один магазин, но он был закрыт. Тогда Илья предложил дойти до соседнего поселка. Мы не знали тогда, что у нас часы на час отставали, и думали, что еще нет 22.00. Пришли во второй магазин, а он тоже закрыт. Илья разозлился и сорвал с двери листок, где было написано время работы, потом залез на перила лестницы. Я не знаю, зачем он это сделал, - говорил на допросе у следователя друг погибшего.

Валентин услышал стук и громкие голоса: кто-то настойчиво требовал открыть магазин. Мужчина посмотрел по камерам видеонаблюдения и заметил на крыльце двух парней.

- Я увидел, что рядом с ними бегает бродячая собака. Подумал, что она загнала их на крыльцо, и решил выйти помочь. Рядом лес, бегает очень много животных. Взял с собой ружье, чтобы отпугнуть пса, если потребуется, - поясняет журналистам КП-Новосибирск Валентин.

- У вас дома есть оружие?

- Я охотник, ружье храню дома в сейфе.

По словам мужчины, когда он подходил к магазину, увидел, что парни уже начали ломать дверь. Стало понятно, что это пьяные покупатели. Валентин остановился вдалеке и крикнул припозднившимся гостям, чтобы те уходили, иначе он вызовет полицию.

- В ответ я услышал маты, оскорбления и угрозы. Я предупредил, что у меня оружие, но это их нисколько не отрезвило. Они продолжали требовать пива, и мне пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Это будто бы раззадорило одного из них, и он стал еще громче орать. Я пытался объяснить, что не могу продать им алкоголь, потому что его у нас просто нет, - вспоминает тот страшный вечер Докутович.

«МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО Я НЕ ПОПАЛ»

Как говорит Валентин, словесный конфликт накалялся провокацией. Чтобы сократить расстояние, парни побежали в его сторону, а он от них - вдоль ограды. В это время он кричал, чтобы соседи услышали и вызвали полицию. Визитеров даже не останавливало то, что они преследуют мужчину уже практически у дверей его дома.

В своих показаниях друг погибшего признается, что Илья провоцировал Валентина и кричал ему: «Ну давай, стреляй в меня!»

- Один шел в мою сторону очень уверенно, а мне отступать было некуда. Между нами было уже метров пять. Я еще раз выстрелил в воздух, но парня это не останавливало. И тут он полез к себе за пояс, и мне показалось, что он сейчас достанет нож, а после потянулся к моему ружью. Я решил, что он хочет отобрать у меня его. В этот момент я и выстрелил, - описывает события Валентин.

Ученый много раз потом объяснял правоохранителям, что не целился специально. В голове в тот момент была только одна мысль: защитить себя и свой дом. Трудно представить, чем могло бы закончиться это вторжение пьяных ребят.

- Мне казалось, что я не попал, но после выстрелов этот задира развернулся, пошел в сторону выхода и вдруг упал. К нему тут же подбежал друг и стал его переворачивать. В этот момент я вызвал скорую и полицию, - добавляет мужчина.

Изначально следствие посчитало произошедшее превышением необходимой обороны, а потом увидело в лице Валентина хладнокровного убийцу и хулигана.

- Хулиганство, по версии стороны обвинения, заключается в предупредительных выстрелах в воздух. Но главное, что моего подзащитного обвиняют по части 1 статьи 105. Это умышленное убийство. Валентин ранее не был судим, у него хорошие характеристики, приличная работа в Институте ядерной физики, - прокомментировал адвокат обвиняемого Денис Садовский.

На другой чаше весов - погибший Илья. Это он пришел к дому Валентина со своим товарищем.

- Как впоследствии показала экспертиза, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. У него в крови обнаружили 2,11 промилле. Плюс ко всему, как выяснилось, парень в тот вечер употреблял антидепрессанты. Это не лучшее сочетание с алкоголем, - уточняет адвокат.

Подобные истории будоражат общественность по всей стране. Новосибирск еще помнит громкое дело Виктора Ганчара, который, защищая свою семью, дал отпор вломившемуся в его квартиру наркоману. Сначала тоже был жесткий приговор, решетка и неизбежность долгих лет тюрьмы. А потом за отца двоих детей, защищавшего свой дом, поднялся народ. Ганчара оправдали.

В мае этого года Верховный суд РФ поддержал инициативу депутатов Госдумы и расширил пределы допустимой самообороны, разрешив людям защищаться от грабителей дома, даже если преступник не угрожает насилием. Как это будет реализовано на практике - покажет время.

18 июля по делу Докутовича состоится очередное заседание. Последняя надежда Валентина в доказательстве своей невиновности - суд присяжных.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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