Час боролись с огнем: в Новосибирске потушили горящие бани на улице Бакинской

Никто из хозяев домов не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Вечером 21 мая в Ленинском районе Новосибирска загорелись частные дома. Очевидцы сообщали, что загорелись бани на улице Бакинской, причем огонь распространялся очень быстро, уничтожив как минимум две постройки.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности происшествия.

На месте был создан штаб пожаротушения. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— В 20.27 сотрудники МЧС России выехали на сообщение о пожаре на Левом берегу Новосибирска. По оперативным данным горят 3 частных дома и надворные постройки. Хозяева всех домов на месте происшествия, не пострадали. По улице Бакинская работает усиленная группировка пожарно-спасательных подразделения. Менее часа потребовалось, чтобы локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние жилые дома и постройки, — сообщили в ведомстве.

В сумме огонь повредил 9 построек. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Открытое горение ликвидировали через час. Огонь повредил три частных дома, две бани и два гаража. Боролись с пожаром 48 человек и 14 единиц техники. Общая площадь пожара уточняется.

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