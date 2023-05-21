«Огонь уничтожил две бани!»: в Новосибирске загорелись дома на улице Бакинской

Несколько частных домов загорелись в Ленинском районе. Фото: Предоставлено очевидцем.

Вечером воскресенья, 21 мая снова вспыхнул пожар на левом берегу Новосибирска. Очевидцы сообщили о возгорании домов на улице Бакинской.

— Огонь сильный, проехали несколько пожарных машин. Судя по всему, горят бани, огонь уничтожил две из них, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— В 20.26 поступило сообщение о пожаре в частном секторе Ленинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горели четыре частных дома, полностью в огне. Подробности уточняются.

Напомним, это уже третий пожар за сегодня. Два пожара из-за возгорания сухой травы были в Колыванском районе и Новосибирском районе возле села Алексеевка.

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