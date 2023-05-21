Под Новосибирском загорелись поля в поселке Рыбачий

Пожарные тушат огонь в поле.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
21 мая в Колыванском районе Новосибирской области загорелись поля. Масштабный пожар вспыхнул возле поселка Рыбачий.
— В 10.32 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о горении травы между двух озер. Угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сейчас подразделения пожарной охраны и патрульно-маневренная группа муниципалитета ликвидируют возгорание
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