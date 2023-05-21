В селе Алексеевка под Новосибирском загорелась трава

Левый берег Оби весь в дыму. Фото: Эльвира ТРЕТЬЯКОВА.

В районе деревни Алексеевка под Новосибирском загорелась трава. Жители левого берега Оби рассказали о сильном задымлении.

— Горит трава в заболоченной местности. В 11.41 пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В настоящий момент 12 человек и 3 единицы техники продолжают работы. Угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, еще один пожар случился в Колыванском районе Новосибирской области. Там загорелась трава возле двух озер.

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