В селе Алексеевка под Новосибирском загорелась трава

Левый берег Оби весь в дыму. Фото: Эльвира ТРЕТЬЯКОВА.
В районе деревни Алексеевка под Новосибирском загорелась трава. Жители левого берега Оби рассказали о сильном задымлении.
— Горит трава в заболоченной местности. В 11.41 пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В настоящий момент 12 человек и 3 единицы техники продолжают работы. Угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, еще один пожар случился в Колыванском районе Новосибирской области. Там загорелась трава возле двух озер.
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