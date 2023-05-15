«Вышел из сгоревших кварталов»: жительница Новосибирска приютила кота, спасенного в Донбассе

Кота спасли в сгоревших кварталах Мариуполя. Фото: Предоставлено Татьяной

Волонтеры «Кошкин дом Донецк» нашли истощенного кота в развалинах. В пасти была огромная опухоль, она мешала есть и пить. Животное вывезли в Ростов и прооперировали, стали искать хозяев. Нашли в Новосибирске. Татьяна увидела фото и влюбилась, забрала кота с поезда и назвала Осей. Сейчас кот воспитывает хозяйских собак и контролирует запасы еды в доме.

Кота спасли в Мариуполе, он чудом выжил. Фото: Предоставлено волонтерами фонда «Кошкин дом Донецк»

ВЕСИЛ ПОЛТОРА КИЛОГРАММА

Историю кота Оси рассказали волонтеры приюта «Кошкин Дом Донецк». Они приехали в Мариуполь с гуманитарной помощью и забрали с собой бездомных кошек. Среди них оказался и Ося: в день приезда волонтеров он, больной и истощенный, собрал последние силы и выполз к людям.

- Полосатый кот вышел к волонтеру Нине из сгоревших кварталов Мариуполя, он был в крайней степени истощения и обезвоживания. Рот у него не закрывался - в пасти было огромное образование, из-за чего он не мог есть, пить, сглатывать. Воспаленная и закупоренная слюнная железа достигла гигантских масштабов и просто придавила язык к глотке. Взрослый кот весил всего 1,5 кило, - рассказали КП-Новосибирск волонтеры приюта «Кошкин Дом Донецк».

Волонтеры провели операцию и стали пристраивать кота. Фото: Предоставлено волонтерами фонда «Кошкин дом Донецк»

Кота с опухолью срочно прооперировали в Донецке и вывезли в филиал приюта в Ростове. Оголодавший котяра отъедался два месяца, восстановился, потом ему начали искать хозяев. Подписчики приюта со всей страны разбирали других котов из Донбасса, а этот бедняга продолжал ждать свою судьбу. И дождался. Жительница Новосибирска Татьяна наткнулась в социальных сетях на группу приюта и сначала просто сделала пожертвование, а потом увидела фотографию того самого кота.

- Я обратила внимание, что всех разбирают по домам, а этого котейку из-за обычной внешности долгое время никто не берет. При этом несчастным он не выглядел. Стало обидно за парня, и я решила взять его себе. Расстояние не имело значения, - поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Татьяна.

Волонтеры везли кота на авто до Москвы, поездом до Новосибирска. Фото: Предоставлено Татьяной

ПУТЬ ДОМОЙ

Кот вместе с волонтерами отправился в дальний путь: сначала - в Москву на машине, затем - в Новосибирск на поезде. Через двое суток Татьяна забрала полосатого беженца на вокзале:

- Взяла переноску - она огромная, а в углу какая-то пушинка. Котик был буквально невесомый, хотя в приюте набрал 2 килограмма. В первые же минуты в новой квартире кот поставил на место собак и вальяжно устроился в лучшем углу, как персонаж Ильфа и Петрова - Остап Бендер. Очень любознательный, обожает инспектировать шкафы и вести учет запасов съестного. В общем, за схожесть характеров кота и назвали Остапом, или ласково - Осей.

Кот подружился с собаками хозяйки. Фото: Предоставлено Татьяной

Половина знакомых поддержала Татьяну, другие не поняли, мол, зачем такие трудности, если можно взять кота из ближайшего приюта:

- Этот кот получил возможность найти дом только благодаря неравнодушным людям: кто-то прочесывал руины, вывез животное, прооперировал, выходил. Другой волонтер встретил, приютил на ночь, взял билет и посадил на поезд. Ося - это же символ человеческой доброты и силы духа, - объяснила КП-Новосибирск Татьяна. - Хотелось бы, чтобы пример волонтеров, которые рискуют жизнью ради животных в Донбассе, вдохновил других помогать животным в любом городе.

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