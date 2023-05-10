«Малыши родились под обстрелами»: новосибирские артиллеристы спасли собаку с щенками в зоне СВО

Волонтеры отвезли гуманитарную помощь на Донбасс, а вернулись с щенками. Фото: Предоставлено группой движения «#СвоихНеБросаем»

В феврале бойцы из Новосибирска заметили на линии соприкосновения истощенную собаку, сжалились - забрали с собой, назвали Марусей и выкормили. Вскоре собака принесла трех щенков, одного из которых приютила жительница Донбасса, остальными занимаются волонтеры. К 5 мая Маруся и двое щенков прибыли в Новосибирск, теперь им ищут новых хозяев. Вместе с «Комсомолкой» бойцы СВО придумывают хвостатым имена и просят наших читателей поделиться идеями.

Новосибирские артиллеристы спасли собаку Марусю на линии соприкосновения. Фото: Предоставлено волонтерами «#СвоихНеБросаем»

ВЫЖИЛИ ПОД ОБСТРЕЛАМИ HIMARS

Трогательная история случилась в феврале этого года на линии соприкосновения в ДНР. Мобилизованные из Новосибирска тогда заняли позиции вблизи одного из населенных пунктов. Группа была обстреляна из ракетного комплекса HIMARS, ребята остались без автомобилей, личных вещей, хорошо, что никто не погиб. В то же время к артиллеристам прибилась тощая дворняжка, помесь таксы. Бойцы не пожалели своих сухпайков, выкормили беднягу, назвали Марусей. А та оказалась беременной и через два месяца принесла трех щенят. Что с ними делать в лесах? Решение пришло само собой. В Новосибирске собирали для земляков машину с гуманитарным грузом и согласились забрать собаку вместе с щенками в Россию.

- Мы собирали гуманитарную помощь новосибирцам и узнали о Марусе и ее щенках: солдаты попросили ее забрать. Пришлось искать «Газель», так как фуры животных не берут. В апреле мы отправили груз в Донбасс, на той же «Газели» и вывезли собаку с щенками, - рассказала КП-Новосибирск волонтер движения «#СвоихНеБросаем» Оксана Боцан. - Наши ребята в прямом смысле спасли малышей. Там ведь постоянные прилеты, животные жили на линии соприкосновения.

Ветеринары из Волгограда помогли вылечить собак по пути. Фото: Предоставлено волонтерами «#СвоихНеБросаем»

ПУТЬ В НОВЫЙ ДОМ

Свой фургон для гуманитарного груза предложил новосибирец Степан, он сам поехал водителем. В помощниках у него был медбрат Руслан, он сам вызвался помогать, взяв отгулы на работе. Ребята нашли клетку для собак, пеленки, поводки и ошейники. В апреле волонтеры встретились с новосибирскими бойцами и забрали Марусю и двух щенков, третьего удалось пристроить в добрые руки в Донбассе.

Забирали собаку с щенками прямо на линии соприкосновения ночью: ехали тихо с выключенными фарами. Обратно «Газель» из Донбасса ехала почти 5 тысяч километров.

- У щенков были клещи, и мы боялись, как они перенесут такое путешествие. Построили маршрут до ветклиники в Волгограде, там с собак сняли 33 клеща! Но все обошлось. Вообще, щеночки - умнички, сразу приучились ходить в туалет только на выгуле. Малыши доехали достойно, пять суток в машине показались им отдыхом после того, что они пережили на линии соприкосновения, - поделилась с КП-Новосибирск Оксана Боцан.

Щенков с мамой везли за 5 тысяч километров в Новосибирск. Фото: Предоставлено волонтерами «#СвоихНеБросаем»

Сотрудники Приюта Академгородка в Новосибирске забрали Марусю к себе, а щенков определили к супруге одного из мобилизованных в Новосибирске. Ее стаффорд стала для щенят второй мамой, а волонтеры начали искать малышам добрые руки.

- Щенки - мальчик и девочка. Пока у них нет кличек, мы объявили конкурс на лучшее имя. Сейчас обработаем малышей, сделаем им прививки и будем искать хорошие семьи. Приют Академгородка уже ищет новых хозяев их маме Марусе, - добавила волонтер Оксана Боцан. - Многие бойцы в Донбассе спасают бездомных животных, например, новосибирцы держат кота-артиллериста. Мы хотели бы возить гуманитарную помощь, а обратно возвращаться с бездомными собаками, которые выживают сейчас в развалинах. Нам нужны клетки, корма, противоклещевые препараты и добровольцы.

Волонтеры собирают помощь бойцам на СВО, а также бездомным животным. Фото: Предоставлено волонтерами «#СвоихНеБросаем»

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь пристроить собак или помочь движению «#СвоихНеБросаем» со сбором гуманитарной помощи, свяжитесь с редакцией в мессенджерах по номеру 8-923-145-11-03. Мы обязательно передадим ваши контакты волонтерам.

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