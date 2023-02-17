«В батарее застряла, тихонько скулила»: росгвардеец спас щенка в зоне СВО и увез его в Новосибирск

Росгвардеец спас брошенного щенка на СВО и вырастил верного друга. Фото: Предоставлено героем публикации

Брошенная собака застряла в батарее на оставленном блокпосту: спас ее новосибирец и дал звучное имя - Мира. Она жила в палатке и делила армейские пайки с солдатами. Мира быстро выучила команды, могла бы стать «сапером», но новосибирец решил не рисковать - увез ее домой. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Щенок стал талисманом роты, его обожали все бойцы. Фото: Предоставлено героем публикации

Новосибирец Сергей с детства грезил службой, после школы пошел в армию, затем друг позвал в Росгвардию. Парень прослужил 6 лет, а когда началась спецоперация, его направили в зону СВО.

- Там практически в каждом дворе и за каждым углом можно встретить маленького щенка или котенка. К сожалению, многие бросают своих питомцев. В начале марта 2022 года мы осматривали брошенный блокпост, я услышал тихий лай. Оказалось - щенок застрял в батарее отопления. Может, погреться хотел? Я его вытащил и забрал с собой. Странно, но в округе ни одной собаки не было, как она там оказалась - загадка, - рассказал КП-Новосибирск Сергей.

Многие сослуживцы привозят домой брошенных собак и щенков. Фото: Предоставлено героем публикации

Росгвардеец забрал малышку с собой, решил назвать ее Мирой. Щенок делил солдатский быт с Сергеем на равных: жил в палатке, спал у печки, питался армейским пайком.

- Командование отреагировало вполне нормально, сказали: «Если будете заниматься собакой и не бросите потом, то пускай живет с вами». Через неделю Миру знали уже все сослуживцы. К кому бы она ни подошла, каждый погладит, поиграет, угостит чем-нибудь, - говорит Сергей. - Понемногу я дрессировал ее, научил командам «сидеть», «дай лапу». Учил искать мины, но потом бросил: страшно стало рисковать жизнью собаки - решил, пусть будет домашняя.

Мира могла стать сапером, но хозяин решил не рисковать. Фото: Предоставлено героем публикации

Росгвардеец давно хотел породистую собаку, но прикипел душой к найденышу. Забрал Миру с собой в Новосибирск, летели вместе военным бортом. Мужчина рассказывает о ее нынешней гражданской жизни:

- Мира всем нравится, часто ездит по гостям вместе с нами. Она очень дружелюбная, играет с каждым, кто рядом, даже к кошкам привыкла.

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