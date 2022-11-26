«Талисман нашей бригады»: сибиряк спас бездомную овчарку на Донбассе и забрал домой

Бродячая собака стала талисманом сибиряков в Донбассе. Фото: Предоставлено Виталием Родионовым

Виталий Родионов 10 лет занимался строительством нефтепроводов. Летом 2022 года поехал с товарищами в Донецк восстанавливать инфраструктуру. Когда работал в частном секторе, встретил стаю бродячих псов, среди которых была испуганная овчарка, она-то и прибилась к людям. Так завязалась дружба между человеком и псом. В итоге Виталий забрал собаку домой в Томск. А назвали овчарку Дони - в честь родной стороны.

Строители воспитали пса. Фото: Предоставлено Виталием Родионовым

НЕ МОГ ПРОЙТИ МИМО БЕЗДОМНОГО КОТЕНКА

Виталий Родионов родился в Томске, с детства рос без отца, был первым помощником матери. Мальчик всегда отличался добрым сердцем, не мог пройти мимо слабого, постоянно тащил в дом то котенка, то щенка - кормил, выхаживал и пристраивал. В детстве у Виталия была и любимая овчарка, она прожила до седой шерсти - 12 лет.

После школы парень выучился на инженера в колледже и стал работать вахтовым методом - строить нефтепроводы по всей России. С такой жизнью о котятах и щенятах пришлось забыть. Как оказалось, на время.

После 7 лет трудовых разъездов сибиряк стал мастером и переехал в Санкт-Петербург, на стройку завода в Кингисеппе. А с началом спецоперации в Донбассе знакомые Виталия решили поработать добровольцами - восстанавливать разрушенную инфраструктуру в Донецке. Виталий не остался в стороне и летом поехал в командировку от «Мосгаза».

Собака жила вместе с рабочими в детсаду, который был на ремонте. Фото: Предоставлено Виталием Родионовым

ТАЛИСМАН БРИГАДЫ

В Ленинском районе Донецка нужно было восстанавливать разрушенные теплосети. Бригада работала в частном секторе. Однажды утром на перекличку явилась стая бродячих собак. Рабочие их разогнали, а одна так и не ушла.

- Это была молодая овчарка - голодная, истощенная. Она осталась с нами и потом никуда не уходила, даже спала подле нашего отряда. Мы решили найти хозяев собаки, видно было - она породистая, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Родионов. - Разместили фото в соцсетях, кинули клич местным волонтерам, но никто не отозвался.

Овчарка перестала бояться обстрелов вместе с бригадой. Фото: Предоставлено Виталием Родионовым

Собака была изможденная, голодная и худая. Виталий сразу решил, что надо взять над ней шефство. Ночевать ее брали с собой - в пустой детский сад. Потом наспех сколотили будку. Рабочие кормили, поили собаку, брали с собой на работу. Назвали ее Дони - в честь Донецка. Вместе с бригадой найденыш переживал все невзгоды, боялся звуков артобстрелов и уплетал похлебку из общего котла.

- Дони сперва опасалась людей, потом привязалась к нам, и мы стали обучать ее командам. Каждый день мы ощущали себя на линии соприкосновения, ведь Донецк обстреливала артиллерия, часто и громко работали системы ПВО. Но рядом с людьми Дони чувствовала себя смелее. Там же, в Донецке, мы свозили Дони в ветклинику, сделали все прививки и оформили собачий паспорт, - говорит Виталий Родионов.

Через пару месяцев рабочие закончили объект, пора было ехать домой.

- В Донецке на улицах немало бродячих собак в ошейниках, я даже породистого маламута видел. Местные жители говорят, что люди при эвакуации иногда оставляли собак, отвязывали. Но я не мог бросить Дони, с детства спасал бездомных кошек и собак и теперь не мог поступить иначе, - добавляет Виталий.

Сибиряк доехал до Москвы с собакой на машине, купил там клетку, овчарка еще раз прошла ветосмотр. А потом новый хозяин купил два билета на самолет до Новосибирска. Уже оттуда приехал с Дони домой в Томск, к маме.

- Когда-то давно у меня была овчарка, я тосковал по ней. И хотел бы потом завести снова собаку, но был в разъездах по Северу и не мог. Теперь у меня есть верный друг, с которым можно в огонь и в воду, - улыбается сибиряк.

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