«У меня сердце чуть не разбилось»: новосибирцы приютят кота, спасенного в Донбассе

Кот Тиша чудом выжил, был истощен и обезвожен. Фото: Предоставлено волонтерами фонда «Кошкин дом Донецк»

Новосибирская семья приютит кота Тишу, спасенного из развалин города Попасная рядом с Луганском. Животное чудом выжило на линии соприкосновения, котенок был изранен и обожжен, истощен и обезвожен. За 4 месяца волонтеры выходили животное, вылечили целый набор болячек. История кота попалась на глаза одной семейной паре из Новосибирска, и супруги решили забрать Тишу. Теперь он поедет на поезде через полстраны - сначала на Урал, а затем в Новосибирск. Волонтеры из Донбасса уже пристроили больше тысячи брошенных животных, сибиряки оказались самыми отзывчивыми.

За 4 месяца доходяга превратился в милого домашнего котика. Фото: Предоставлено волонтерами фонда «Кошкин дом Донецк»

ВЫВЕЗЛИ 93 КОШКИ ИЗ РУИН

Кот Тиша чудом выжил под обстрелами в Попасной - городе в Луганской области, который был почти полностью разрушен в ходе боев весной 2022 года.

- Тишу мы нашли в ноябре 2022 года, он был в страшном состоянии: тощий, израненный, умиравший. Мы вывезли его и еще 93 кошки из руин. История Тиши - типичная для всех животных с линии соприкосновения: животные пугались взрывов и прятались, даже в квартире люди не могли их найти, - рассказала КП-Новосибирск волонтер фонда «Кошкин Дом Донецк» Евгения Михайлова.

Истощенный Тиша был в критическом состоянии, его нельзя было отвезти в ветклиники Ростова или Воронежа. У кота был целый комплект заболеваний. Лишай, гельминты, воспаленная печень - лишь часть из них. 4 месяца ветеринары лечили кота - пострадавший Тиша изменился до неузнаваемости. Из тощего скелета с диким нравом он превратился в упитанного дружелюбного питомца.

- Котик Тиша сейчас и прежде - это как будто два разных кота. Он стал весить в два раза больше, начал играть. Три недели назад новосибирская семья увидела Тишу на нашем канале и влюбилась, - продолжает Евгения Михайлова.

Испуганный взрывами кот стал домашним и начал играть с людьми. Фото: Предоставлено волонтерами фонда «Кошкин дом Донецк»

«ОНИ ТАКОЙ КОШМАР ПЕРЕЖИЛИ»

Ирина из Новосибирска узнала о приюте для животных в Донецке от блогеров и подписалась на новости. 6 лет назад сибирячка уже приютила кота Антона с улицы, а теперь решила помочь Донбассу.

- Я стала смотреть отказников, и у меня сердце чуть не разбилось. Они все такой кошмар пережили, это видно по их глазам. Решила взять одного, выбрала Тишу, - поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Ирина. - Захотелось помочь им, хоть немного разгрузить.

Сейчас Тиша находится в Донецке, волонтеры планируют отвезти кота на авто в Ростов-на-Дону, оттуда двое суток до Екатеринбурга на поезде. Животное поедет в штабном вагоне под присмотром проводников, но из переноски его не выпустят. В Екатеринбурге кота заберут на передержку, дадут отдохнуть, а затем отправят в Новосибирск.

Через 10 дней кот Тиша доберется в Новосибирск. Фото: Предоставлено волонтерами фонда «Кошкин дом Донецк»

ЖИВНОСТЬ ОТВОЗЯТ В РАЗНЫЕ ГОРОДА

Тиша не единственный питомец, которому удалось найти дом: за год «Кошкин Дом Донбасс» спас и пристроил около 1900 собак и кошек с линии соприкосновения - они нашли новый дом в России.

- География наших приемных семей очень широкая. Самый активный отклик идет из Сибири и Москвы. Делаем авторейсы в Курган, Челябинск. Самое дальнее путешествие - кошка уехала в Находку, в семью беженцев. Семья эвакуировалась, их дом сгорел, кота потеряли. Но он выжил, его спасли соседи и помогли найти хозяев, - говорит Евгения Михайлова. - Каждые две недели мы везем уже забронированных котиков в семьи. Хотелось бы, чтобы больше людей откликнулось - так мы можем спасти больше животных!

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