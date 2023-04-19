«Не мог есть, пить»: новосибирцы приютили кота, выжившего в сгоревшем доме на Донбассе

Кота с опухолью спасли в сгоревшем доме на Донбассе. Фото: приют «Кошкин Дом Донецк» «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска приютила кота Шустрика, спасенного в развалинах сгоревшего дома на Донбассе. Об этом сообщили волонтеры приюта «Кошкин Дом Донецк» «ВКонтакте».

- Полосатый молодой кот вышел из сгоревших дворов. У него рот не закрывался, в пасти было огромное образование, из-за чего он не мог есть, пить, сглатывать. Воспаленная и закупоренная слюнная железа достигла гигантских масштабов и просто придавила язык к глотке, – сообщила рководитель фонда «Кошкин Дом Донецк» Евгения Михайлова.

Ветеринары сделали операцию, провели животному терапию. Кот с освобожденным горлом начал есть, два месяца восстанавливался. Его назвали Шустриком из-за активности.

- Шустрик ел как не в себя, и до сих пор за еду душу отдаст. Умный, активный, здоровый кот мучался в клетке, его решила взять Татьяна из Новосибирска. Мы сделали анализы, кот здоров и может ехать, – рассказали в приюте «Кошкин Дом Донецк».

Спасенного кота переправили в Ростов, оттуда решили везти в Москву – ведь трое суток внутри переноски коту будет сложно выдержать. Волонтеры приюта «Кошкин Дом Донецк» нашли передержку коту в Москве на сутки и 19 апреля отправят животное Татьяне в Новосибирск.

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