«Это страшный буллинг»: в Новосибирске бастующие против одноклассницы третьеклассники вышли на уроки

Теперь девочка ходит в школу не одна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские чиновники тщетно пытаются договориться с третьеклассниками из элитной гимназии. Дети три недели продержались в забастовке, затем вышли на занятия. Но, похоже, впереди – новая акция протеста. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Эта гимназия считалась особенно привлекательной, модной в Новосибирске. Теперь она – не столько элитная, сколько скандальная. Страсти в заведении начали накаляться еще в прошлом году. Отпущенные пораньше дети резвились во дворе школы. Игра на куче неубранного снега обернулась компрессионным переломом для девочки.

Наталья* - мама пострадавшей - стала спрашивать за инцидент со школы и, в частности – с классного руководителя. Та отвечать за события после уроков не захотела. Конфликт достиг апогея этой весной: родители третьеклашек считают, что Наталья травит учителя. И в знак своего протеста против требовательной женщины подбили детей на саботаж: школьники перестали ходить на уроки с 17 апреля, на уроки ходит всего одна девочка — дочка Натальи — Соня*. По сути родители не скрывают, что больше протестуют против мамы, чем против ребенка.

- Эта женщина хочет уволить классного руководителя, который работает уже с большим стажем, авторитетный квалифицированный специалист. И весь класс стоит на том, чтобы ее оставить, и чтобы она прекратила свои эти гонения на учителя, - прокомментировал КП-Новосибирск отец одного из гимназистов, его сын, впрочем, учится в другом классе.

А вот родители детей из 3 «А» на вопросы журналистов отвечать отказываются. Классный руководитель в праздничные дни сослалась на нежелание разговаривать в выходные, а в первый послепраздничный день не ответила на звонки редакции. Зато 10 мая появились позитивные новости – бастующие наконец-то вышли на уроки.

- Я считаю, мы подверглись страшному буллингу, который устроил классный руководитель с несколькими родителями, которые подговорили остальных, и от которых пострадал в итоге весь класс, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Но теперь практически все дети вышли на учебу. Родители, видимо, поменяли свои мнения. Надеюсь, буллинг над моим ребенком закончен и надеюсь, закончено издевательство над другими детьми их же родителями.

Надежда, правда, была недолгой. По предварительной информации, дети пришли на серию контрольных работ, вышли всего на неделю. А после этого родители намерены задействовать школьников в новой акции протеста – такой же забастовке.

Остановить школьный бунт пытаются и чиновники, и силовики. Но пока, получается, добились только временного «перемирия».

*Имя изменено

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