Что произошло в Новосибирске в ночь на 5 января 2023 года: последние новости. Фото: "Моя Первомайка".
Жильцы дома на Одоевского в Новосибирске страдают от трупного смрада в подъезде. Оказалось, пару недель назад умер их сосед – одинокий пенсионер. С телом, разлагающимся на диване, продолжил жить бродяга. Он говорил, что его товарищ жив. Труп все же вывезли, а вот вонь осталась. Как, впрочем, и странный сосед: он поселился в подъезде и пугает других жильцов
Замглавы Краснозерского района отправили в СИЗО. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В июле 2022 года он купил непригодный жилой дом. После чего передал его многодетной матери. Женщина и ее 8 детей жить в нем не смогли. Чиновнику придется ответить за вопиющую халатность.
Новосибирск накрыло сильнейшей метелью 4 января. На дорогах снизилась видимость, а город засыпало снегом. Цены на такси из-за непогоды взлетели в несколько раз. В мэрии предупредили об опасности схода наледи с крыш. А в ГИБДД о гололеде и снежных заносах на трассах.
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