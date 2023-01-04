Суд отправил под стражу замглавы Краснозерского района Новосибирской области

Замглавы Краснозерского района под Новосибирском, выдавшего многодетной матери непригодный дом, отправили в СИЗО. Фото: администрация Краснозерского района.
4 января в Новосибирской области избрали меру пресечения замглавы Краснозерского района. Ему вменяют превышение должностных полномочий.
– Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 дней, до 28.02.2023, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что замглавы Краснозерского района задержали.
Известно, что в июле 2022 года подозреваемый приобрел дом для его передачи малоимущей семье. Здание нуждалось в капитальном ремонте. Но его все равно признали жилым и отдали матери восьмерых детей. В декабре 2022 года женщина обратилась в администрацию, чтобы дом признали непригодным для жизни. После обращения многодетной сибирячки в СК возбудили уголовное дело.
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