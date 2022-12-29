Власти показали фото непригодного для жизни дома, ключи от которого торжественно вручили матери восьмерых детей. Фото: Краснозерский район НСО.

Появились фотографии дома, который власти Краснозерского района вручили многодетной матери под Новосибирском. Показали их на сайте администрации, сопроводив текстом о том, что семья наконец-то переехала в просторное жилье. Счастье, не иначе! Да только вот жить в этом доме женщине, у которой 8 детей, оказалось невозможно. Дом для этого непригоден.

Уже в декабре этого года женщина обратилась в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания. Фото: Краснозерский район НСО.

В СК уже установили, что летом 2022 г. администрация Краснозёрского района приобрела жилой дом для его последующей передачи малообеспеченным семьям. При этом зданию требовался капитальный ремонт. В доме были многочисленные дефекты. Но несмотря на это его признали годным для проживания и отдали в собственность многодетной нуждающейся семье.

На чиновников возбудили уголовное дело. Фото: Краснозерский район НСО.

– Уже в декабре этого года женщина обратилась в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания, – уточнили в СК РФ по НСО.

Дом требует капитального ремонта. Фото: Краснозерский район НСО.

Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц из администрации за злоупотребление должностными полномочиями. Расследование контролирует прокуратура.

Расследование контролирует прокуратура. Фото: Краснозерский район НСО.

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