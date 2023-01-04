На Новосибирск обрушилась метель 4 января 2023.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске 4 января разбушевалась непогода. В городе потеплело, но на смену морозам нагрянули снегопад и метель.
Дороги завалило снегом, видимость снижена, ветер сильный дует.
Фото: Виктория МИНАЕВА
– Дороги завалило снегом, видимость снижена, ветер сильный дует, – рассказали читатели КП-Новосибирск.
О непогоде предупреждали синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.
Фото: Виктория МИНАЕВА
О непогоде предупреждали синоптики Западно-сибирского гидрометцентра. По их данным, в Новосибирске порывы ветра достигнут 16 метров в секунду, а по области вообще – 20.
В Новосибирске порывы ветра достигнут 16 метров в секунду, а по области вообще – 20.
Фото: Виктория МИНАЕВА
– В отдельных районах города возможна метель. На дорогах гололед и снежные заносы, – сообщали метеорологи.
Непогода увеличила риск аварий на дорогах.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Непогода увеличила риск аварий на дорогах. Об этом ранее предупреждали в Госавтоинспекции. А в мэрии информировали, что из-за такой погоды с крыш многоквартирных домов возможен сход снежных глыб и наледи.
Горожан не смущает непогода. Они гуляют по заснеженному городу.
Фото: Виктория МИНАЕВА
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