На Новосибирск обрушилась метель 4 января 2023. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске 4 января разбушевалась непогода. В городе потеплело, но на смену морозам нагрянули снегопад и метель.

Дороги завалило снегом, видимость снижена, ветер сильный дует. Фото: Виктория МИНАЕВА

– Дороги завалило снегом, видимость снижена, ветер сильный дует, – рассказали читатели КП-Новосибирск.

О непогоде предупреждали синоптики Западно-сибирского гидрометцентра. Фото: Виктория МИНАЕВА

О непогоде предупреждали синоптики Западно-сибирского гидрометцентра. По их данным, в Новосибирске порывы ветра достигнут 16 метров в секунду, а по области вообще – 20.

В Новосибирске порывы ветра достигнут 16 метров в секунду, а по области вообще – 20. Фото: Виктория МИНАЕВА

– В отдельных районах города возможна метель. На дорогах гололед и снежные заносы, – сообщали метеорологи.

Непогода увеличила риск аварий на дорогах. Фото: Виктория МИНАЕВА

Непогода увеличила риск аварий на дорогах. Об этом ранее предупреждали в Госавтоинспекции. А в мэрии информировали, что из-за такой погоды с крыш многоквартирных домов возможен сход снежных глыб и наледи.

Горожан не смущает непогода. Они гуляют по заснеженному городу. Фото: Виктория МИНАЕВА

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