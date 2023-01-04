Новосибирцев предупредили о сходе наледи и снега с крыш из-за перепадов температур.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В мэрии Новосибирска предупредили об опасности схода снега и наледи с кровель многоквартирных домов. Возможно это и-за перепадов температур. С 4 января в городе ощутимо потеплело: до -2 градусов.
– Ответственным лицам необходимо организовать очистку от снега и наледи зданий, сооружений и многоквартирных домов. До собственников нужно донести информацию о необходимости своевременной очистки от снега самопроизвольно возведённых крыш и козырьков на балконах, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Власти также призвали огородить сигнальными лентами самые опасные участки.
Ранее КП-Новосибирск писала, что с нег с крыши упал на женщину и двухлетнего ребенка.
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