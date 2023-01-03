В Новосибирске на женщину и двухлетнего ребенка упал снег с крыши

Снег сошел с крыши.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на женщину у двухлетнего ребенка упал снег с крыши. Инцидент произошел 1 января, но стало об этом известно только сейчас. Об этом сообщило издание «Новосибирские новости».
- 1 января снег, сошедший с пятиэтажки на улице Дачной, 27, упал на женщину с ребенком двух лет. Обоих доставили в Городскую клиническую больницу №1, обследовали и отпустили домой, - сообщает издание.
Как сообщает канал, городские власти обязали срочно почистить крыши домов и огородить опасные места красными ленточками.
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