«Делал вид, что его друг жив»: в Новосибирске бродяга жил в одной квартире с трупом, пока не пришли соседи

В Новосибирске бродяга жил в одной квартире с трупом, пока не пришли соседи. Фото: Моя Первомайка // "ВКонтакте".

Жители новосибирской высотки на Одоевского 1/10 страдают от жуткой вони в подъезде. Невыносимый запах еще пару недель назад вызвал у жильцов подозрения. Они забили тревогу: обращались в УК и полицию. Однако результатов это не принесло. Причина стала известна накануне, 3 января. Когда дышать стало практически нечем, источник смрада вычислили. Оказалось, в одной из квартир умер мужчина. А его приятель несколько дней жил бок о бок с разлагающимся трупом. Подробности – в материале КП-Новосибирск.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

В квартире на 9-м этаже, откуда пошел трупный запах, проживал одинокий пенсионер. В последнее время, по словам жильцов, к нему стал захаживать местный бродяга. Соседи утверждают, что он сразу вызвал у них подозрения.

– Этот странный тип приходил в гости к пенсионеру. Часто видели его в подъезде. Перед Новым годом заметила его сидящим на батарее, пьяным. Спросила, что он тут делает, а он по-хамски отрезал, что живет в одной из квартир. Спрашивала у соседей на счет него. Они-то мне и подтвердили, что он не живет у нас, а ходит в гости к Игорьку, тому самому, которого не стало. Мы все видели, как он по-хозяйски заходит в ту самую квартиру, – рассказала КП-Новосибирск жительница высотки, Вера.

Собственника квартиры, говорит сибирячка, она видела живым в декабре.

– Где-то в 20-х числах я его заметила последний раз, он шел с тросточкой. После этого его было не видно, не слышно. Зато подъезд стал заполнять этот ужасный запах, – добавила женщина.

По словам Веры, встревоженные жильцы обсуждали ситуацию в общедомовом чате, обращались в УК. Однако никто на обращения не реагировал.

«ДВЕРЬ ОТКРЫЛ, СКАЗАЛ, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО»

Дело сдвинулось после Нового года. Жильцы окончательно убедились, что разит из квартиры одинокого пенсионера. Сначала в нее постучали активисты. Дверь им открыл тот самый подозрительный бродяга.

– Он стоял на пороге в куртке. В квартире был балкон на распашку. Но и это не спасало ситуацию. Из квартиры хлынул невыносимый трупный запах. К ужасу активистов и жильцов стало понятно, что исходил он от тела пенсионера, которое лежало на диване. Тот самый товарищ умершего сделал вид, что все в порядке. Делал вид, что его друг жив. Говорил, что все нормально, что у него нет никакой вони, а труп, который лежал на диване, он словно не замечал. Конечно, сразу вызвали полицию, – рассказала КП-Новосибирск Вера.

По словам женщины, полицейские осмотрели квартиру и опросили сожителя умершего. – На теле не нашли следов насильственной смерти. Поэтому деда этого не задержали. Он после случившегося остался у нас в подъезде, – вздыхает Вера.

Женщина добавила, что полицейские связались с дочерью умершего. Она приехала на место. Рассказала соседям, что звонила в Новый год отцу, чтобы поздравить, но он уже тогда не выходил на связь. Почему она не забила тревогу, пока не ясно.

– Труп вывезли уже после полуночи. А запах этот страшный так и остался. Как нам жить в таких условиях, ума не приложу, – сокрушается Вера.

«ЖДИТЕ КОНЦА ПРАЗДНИКОВ»

Вера рассказала, что позвонила в Совет дома, чтобы решить ситуацию с трупной вонью. Но там ей ничем не помогли. Велели ждать. Праздники же…

– Меня даже не сориентировали, кто должен отвечать за санитарную обработку квартиры. В Совете дома сказали обращаться после праздников. А пока, мол, нужно потерпеть! Еще 5 дней на вдыхать трупный запах! Я просто в шоке! Я собралась сама пойти заклеить дыры в квартиру скотчем, чтобы через них не сочился этот смрад. Да сама залью белизной вход в нее. Не знаю, поможет ли. Пишу жильцам в чат: «Давайте как-то все вместе решать»… Но в ответ тишина, – поделилась Вера.

«Я БОЮСЬ ЕГО!»

Помимо удушающей вони жильцов тревожит то, что странный сожитель умершего остался у них в подъезде. Он слоняется по этажам и пугает их.

– Я боюсь его! Выхожу из квартиры и оглядываюсь! Он со мной разговаривал. Мало ли, что у него на уме. Человек психически неадекватен, внешний вид говорит сам за себя! – объяснила Вера.

Женщина добавила, что повторно вызвала полицию. Правоохранители обещали приехать еще раз. Вера и остальные жильцы надеются, что бродягу, прожившего несколько дней с трупом в одной квартире, все же выдворят из подъезда.

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